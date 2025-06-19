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Над Астраханской и Волгоградской областями сбили три беспилотника - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:04 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/bpla-2024038911.html
Над Астраханской и Волгоградской областями сбили три беспилотника
Над Астраханской и Волгоградской областями сбили три беспилотника - РИА Новости, 19.06.2025
Над Астраханской и Волгоградской областями сбили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Астраханской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:04:00+03:00
2025-06-19T20:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Астраханской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого июня в период с 17.00 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Астраханской области и один БПЛА – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.
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волгоградская область
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безопасность, волгоградская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волгоградская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Астраханской и Волгоградской областями сбили три беспилотника

МО: ПВО сбила три украинских дрона над Астраханской и Волгоградской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Астраханской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятнадцатого июня в период с 17.00 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Астраханской области и один БПЛА – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолгоградская областьАстраханская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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