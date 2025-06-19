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Над Астраханской и Волгоградской областями сбили три беспилотника

Над Астраханской и Волгоградской областями сбили три беспилотника - РИА Новости, 19.06.2025

Над Астраханской и Волгоградской областями сбили три беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Астраханской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:04:00+03:00

2025-06-19T20:04:00+03:00

2025-06-19T20:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

волгоградская область

астраханская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Астраханской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого июня в период с 17.00 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Астраханской области и один БПЛА – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250619/bpla-2023787241.html

волгоградская область

астраханская область

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безопасность, волгоградская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф)