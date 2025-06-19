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Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА

Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025

Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:29:00+03:00

2025-06-19T08:29:00+03:00

2025-06-19T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязанская область

происшествия

павел малков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 81 украинский беспилотник, из них два над Рязанской областью. "Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбито два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязанская область

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2025

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рязанская область, происшествия, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)