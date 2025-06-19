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Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:29 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/bpla-2023787241.html
Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА
Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025
Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:29:00+03:00
2025-06-19T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
происшествия
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 81 украинский беспилотник, из них два над Рязанской областью. "Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбито два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков в своем Telegram-канале.
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рязанская область, происшествия, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Происшествия, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА

Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области нет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 81 украинский беспилотник, из них два над Рязанской областью.
"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбито два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеРязанская областьПроисшествияПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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