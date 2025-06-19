https://ria.ru/20250619/bpla-2023787241.html
Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА
Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025
Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:29:00+03:00
2025-06-19T08:29:00+03:00
2025-06-19T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
происшествия
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Павел Малков. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 81 украинский беспилотник, из них два над Рязанской областью. "Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбито два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, происшествия, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Происшествия, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор Рязанской области раскрыл подробности ночной атаки БПЛА
Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Рязанской области нет