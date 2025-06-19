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Российский боец "божьим словом" убедил двух боевиков ВСУ сдаться в плен - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:21 19.06.2025 (обновлено: 07:51 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/boets-2023775439.html
Российский боец "божьим словом" убедил двух боевиков ВСУ сдаться в плен
Российский боец "божьим словом" убедил двух боевиков ВСУ сдаться в плен - РИА Новости, 19.06.2025
Российский боец "божьим словом" убедил двух боевиков ВСУ сдаться в плен
Российскому бойцу удалось без единого выстрела своим красноречием убедить двоих боевиков ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:21:00+03:00
2025-06-19T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Российскому бойцу удалось без единого выстрела своим красноречием убедить двоих боевиков ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе группировки войск "Центр" с позывным "Росомаха". "Когда мы на первую линию обороны проходили к Малиновке (в ДНР - ред.), на одном из отпорных пунктов наш военнослужащий своим красноречием убедил двух противников сдаться в плен. Без единого выстрела", – сообщил штурмовик. По словам "Росомахи", боец действовал "божьим словом" и убедил украинских военнослужащих из 142-й бригады ВСУ добровольно сложить оружие. "Седьмого числа (июня – ред.) нас разбил 2-й батальон 39-й бригады (ВС РФ – ред.), всех убили. Мы вдвоем остались и решили выжить. Сдались в плен, чтобы в дальнейшем вернуться к своим семьям", – сказал военнопленный ВСУ. В распоряжении РИА Новости имеются также видео, сделанное непосредственно в момент их сдачи. В Минобороны России об освобождении силами "Центра" Ульяновки в Донецкой Народной Республике сообщили 15 июня.
https://ria.ru/20250330/snajper-2008205388.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец "божьим словом" убедил двух боевиков ВСУ сдаться в плен

Боец ВС России без единого выстрела убедил двух военных ВСУ сдаться в плен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Российскому бойцу удалось без единого выстрела своим красноречием убедить двоих боевиков ВСУ сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе группировки войск "Центр" с позывным "Росомаха".
«
"Когда мы на первую линию обороны проходили к Малиновке (в ДНР - ред.), на одном из отпорных пунктов наш военнослужащий своим красноречием убедил двух противников сдаться в плен. Без единого выстрела", – сообщил штурмовик.
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По словам "Росомахи", боец действовал "божьим словом" и убедил украинских военнослужащих из 142-й бригады ВСУ добровольно сложить оружие.
"Седьмого числа (июня – ред.) нас разбил 2-й батальон 39-й бригады (ВС РФ – ред.), всех убили. Мы вдвоем остались и решили выжить. Сдались в плен, чтобы в дальнейшем вернуться к своим семьям", – сказал военнопленный ВСУ.
В распоряжении РИА Новости имеются также видео, сделанное непосредственно в момент их сдачи.
В Минобороны России об освобождении силами "Центра" Ульяновки в Донецкой Народной Республике сообщили 15 июня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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