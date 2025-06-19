https://ria.ru/20250619/bilayn-2023972059.html

"Билайн" и Подмосковье продолжат взаимодействовать в цифровой сфере

"Билайн" и Подмосковье продолжат взаимодействовать в цифровой сфере - РИА Новости, 19.06.2025

"Билайн" и Подмосковье продолжат взаимодействовать в цифровой сфере

Оператор "Билайн" и правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве для взаимодействия в сфере цифровой трансформации и информационных... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:55:00+03:00

2025-06-19T16:55:00+03:00

2025-06-19T18:23:00+03:00

пмэф-2025

экономика

технологии

московская область (подмосковье)

билайн

сергей анохин

вымпелком

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023968745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_844b2792011c024749978a1e737c8a55.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Оператор "Билайн" и правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве для взаимодействия в сфере цифровой трансформации и информационных технологий, документ подписан губернатором Московской области Андреем Воробьевым и генеральным директором Билайна Сергеем Анохиным в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба оператора.Соглашение предполагает совместное развитие новых информационно-телекоммуникационных технологий на территории Подмосковья. Стороны объединят усилия для реализации проектов цифровой трансформации, которые позволят улучшить качество медицинских услуг и оптимизировать процессы управления в медицинских учреждениях региона."”Билайн” – наш давний партнер и подписанное сегодня соглашение открывает для обеих сторон новые возможности по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в Подмосковье. Во-первых, мы продолжим повышать доступность мобильной связи в регионе, особенно на территории новых жилых кварталов. Во-вторых, реализуем ряд проектов цифровой трансформации в здравоохранении, которые позволят повысить качество медицинских услуг, оптимизировать процессы управления в медучреждениях", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.Внедрение современных технологий на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных (Big Data) обеспечит более эффективное управление ресурсами."Заключение данного соглашения представляет собой вполне логичный шаг, который укрепляет наши отношения. Мы видим значительный потенциал в разработке технологических и интеллектуальных решений для автоматизации инфраструктуры Московской области и её населенных пунктов, что поспособствует дальнейшему росту качества жизни жителей. Билайн, со своей стороны, направляет ресурсы на создание "умных" продуктов и модернизацию собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом внедрения новых телекоммуникационных сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению инвестиционной привлекательности регионов", – сообщил Анохин.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, московская область (подмосковье), билайн, сергей анохин, вымпелком