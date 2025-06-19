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"Билайн" и Подмосковье продолжат взаимодействовать в цифровой сфере - РИА Новости, 19.06.2025
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16:55 19.06.2025 (обновлено: 18:23 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/bilayn-2023972059.html
"Билайн" и Подмосковье продолжат взаимодействовать в цифровой сфере
"Билайн" и Подмосковье продолжат взаимодействовать в цифровой сфере - РИА Новости, 19.06.2025
"Билайн" и Подмосковье продолжат взаимодействовать в цифровой сфере
Оператор "Билайн" и правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве для взаимодействия в сфере цифровой трансформации и информационных... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:55:00+03:00
2025-06-19T18:23:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
московская область (подмосковье)
билайн
сергей анохин
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Оператор "Билайн" и правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве для взаимодействия в сфере цифровой трансформации и информационных технологий, документ подписан губернатором Московской области Андреем Воробьевым и генеральным директором Билайна Сергеем Анохиным в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба оператора.Соглашение предполагает совместное развитие новых информационно-телекоммуникационных технологий на территории Подмосковья. Стороны объединят усилия для реализации проектов цифровой трансформации, которые позволят улучшить качество медицинских услуг и оптимизировать процессы управления в медицинских учреждениях региона."”Билайн” – наш давний партнер и подписанное сегодня соглашение открывает для обеих сторон новые возможности по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в Подмосковье. Во-первых, мы продолжим повышать доступность мобильной связи в регионе, особенно на территории новых жилых кварталов. Во-вторых, реализуем ряд проектов цифровой трансформации в здравоохранении, которые позволят повысить качество медицинских услуг, оптимизировать процессы управления в медучреждениях", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.Внедрение современных технологий на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных (Big Data) обеспечит более эффективное управление ресурсами."Заключение данного соглашения представляет собой вполне логичный шаг, который укрепляет наши отношения. Мы видим значительный потенциал в разработке технологических и интеллектуальных решений для автоматизации инфраструктуры Московской области и её населенных пунктов, что поспособствует дальнейшему росту качества жизни жителей. Билайн, со своей стороны, направляет ресурсы на создание "умных" продуктов и модернизацию собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом внедрения новых телекоммуникационных сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению инвестиционной привлекательности регионов", – сообщил Анохин.
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экономика, технологии, московская область (подмосковье), билайн, сергей анохин, вымпелком
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Московская область (Подмосковье), Билайн, Сергей Анохин, ВымпелКом
"Билайн" и Подмосковье продолжат взаимодействовать в цифровой сфере

"Билайн" подписал соглашение о взаимодействии с Московской областью

© Фото предоставлено пресс-службой "Билайна"Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Билайна Сергей Анохин на церемонии подписания соглашения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Билайна Сергей Анохин на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Билайна"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Билайна Сергей Анохин на церемонии подписания соглашения
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Оператор "Билайн" и правительство Московской области заключили соглашение о сотрудничестве для взаимодействия в сфере цифровой трансформации и информационных технологий, документ подписан губернатором Московской области Андреем Воробьевым и генеральным директором Билайна Сергеем Анохиным в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба оператора.
Соглашение предполагает совместное развитие новых информационно-телекоммуникационных технологий на территории Подмосковья. Стороны объединят усилия для реализации проектов цифровой трансформации, которые позволят улучшить качество медицинских услуг и оптимизировать процессы управления в медицинских учреждениях региона.
"”Билайн” – наш давний партнер и подписанное сегодня соглашение открывает для обеих сторон новые возможности по развитию информационно-телекоммуникационных технологий в Подмосковье. Во-первых, мы продолжим повышать доступность мобильной связи в регионе, особенно на территории новых жилых кварталов. Во-вторых, реализуем ряд проектов цифровой трансформации в здравоохранении, которые позволят повысить качество медицинских услуг, оптимизировать процессы управления в медучреждениях", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.
Внедрение современных технологий на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных (Big Data) обеспечит более эффективное управление ресурсами.
"Заключение данного соглашения представляет собой вполне логичный шаг, который укрепляет наши отношения. Мы видим значительный потенциал в разработке технологических и интеллектуальных решений для автоматизации инфраструктуры Московской области и её населенных пунктов, что поспособствует дальнейшему росту качества жизни жителей. Билайн, со своей стороны, направляет ресурсы на создание "умных" продуктов и модернизацию собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом внедрения новых телекоммуникационных сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению инвестиционной привлекательности регионов", – сообщил Анохин.
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииМосковская область (Подмосковье)БилайнСергей АнохинВымпелКом
 
 
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