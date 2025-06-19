https://ria.ru/20250619/bilayn-2023882602.html

"Билайн" и ОТП Банк заключили соглашение о стратегическом партнерстве

"Билайн" и ОТП Банк заключили соглашение о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.06.2025

"Билайн" и ОТП Банк заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и ОТП Банк подписали на полях ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие инновационных решений в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:33:00+03:00

2025-06-19T16:33:00+03:00

2025-06-19T16:33:00+03:00

пмэф-2025

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технологии

сергей анохин

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отп банк

вымпелком

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и ОТП Банк подписали на полях ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие инновационных решений в области финансовых технологий, цифровой безопасности и клиентского сервиса, сообщает пресс-служба оператора.Со стороны "Билайна" соглашение подписал генеральный директор компании Сергей Анохин, от банка – президент кредитной организации Илья Чижевский.Ключевым направлением партнерства станет совместная работа по противодействию мошенничеству. Стороны планируют внедрить технологию маркированного звонка Branded Call ("брендированный звонок") с использованием сервиса "Этикетка", что позволит ОТП Банку повысить безопасность голосовых коммуникаций с клиентами. Особое внимание будет уделено интеграции платформы речевой аналитики "Билайн".Также в рамках сотрудничества ОТП Банк сможет использовать решения "Билайна", позволяющие усовершенствовать клиентский опыт через все каналы обслуживания – как онлайн, так и офлайн. Партнеры будут совместно разрабатывать и внедрять решения на основе искусственного интеллекта, включая поведенческие и предсказательные алгоритмы взаимодействия с клиентами.Важной составляющей сотрудничества станет процесс совместной проработки проектов по импортозамещению с использованием отечественных технологических решений. "Билайн" как разработчик инновационных цифровых платформ предложит банку свои компетенции в области системной интеграции."Мы рады объединить наши технологические возможности с экспертизой ОТП Банка в финансовом секторе. Это партнерство открывает новые горизонты: сочетание наших цифровых решений с финансовой экспертизой ОТП Банка позволит переосмыслить подходы к клиентскому сервису. Наши решения в области больших данных и искусственного интеллекта помогут банку создать принципиально новые стандарты клиентского опыта. Используя передовые технологии анализа данных и машинного обучения, мы вместе создадим услуги будущего", - отметил Анохин.Как отметил Чижевский, для банка партнерство — важный шаг в развитии цифровой экосистемы банка."Совместные решения с "Билайн" укрепляют наши возможности в области безопасности, качества сервиса и оптимизации процессов. ОТП Банк активно инвестирует в инновации, и сотрудничество с таким технологичным партнером, как "Билайн", дополняет наши внутренние разработки. Объединяясь, мы создаем новые стандарты финансовой безопасности для клиентов", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, сергей анохин, билайн, отп банк, вымпелком