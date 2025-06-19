https://ria.ru/20250619/bespilotniki-2024048308.html
Над Курской областью сбили 12 беспилотников ВСУ
Над Курской областью сбили 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Над Курской областью сбили 12 беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 12 украинских беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:03:00+03:00
2025-06-19T21:03:00+03:00
2025-06-19T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 12 украинских беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В период с 19.30 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили 12 беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила 12 украинских беспилотников над Курской областью