https://ria.ru/20250619/azimut-2023937708.html

"АвтоВАЗ" опроверг сообщения об отказе в регистрации торговой марки Azimut﻿

"АвтоВАЗ" опроверг сообщения об отказе в регистрации торговой марки Azimut﻿ - РИА Новости, 19.06.2025

"АвтоВАЗ" опроверг сообщения об отказе в регистрации торговой марки Azimut﻿

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" опроверг распространяемую в СМИ информацию о якобы отказе Роспатента регистрировать товарный знак Azimut, назвал ее... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:33:00+03:00

2025-06-19T15:33:00+03:00

2025-06-19T15:33:00+03:00

пмэф-2025

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автоваз

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" опроверг распространяемую в СМИ информацию о якобы отказе Роспатента регистрировать товарный знак Azimut, назвал ее фейком, сообщила пресс-служба компании. Позже компания опубликовала документ, содержащий положительное решение Роспатента о регистрации товарного знака Lada Azimut. Ранее в четверг ряд СМИ писали о якобы отказе Роспатента "АвтоВАЗу" в регистрации товарного знака Azimut, под которым накануне была представлена новая модель Lada. "Просим вас воздержаться от распространения фейка о том, что торговая марка Lada Azimut якобы не прошла официальную регистрацию. У "АвтоВАЗа" есть все необходимые официальные заключения и подтверждения, что компания имеет полное право использовать это имя для нового автомобиля", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". Чуть позже компания опубликовала документ, содержащий положительное решение Роспатента о регистрации товарного знака Lada Azimut. "В Роспатенте рассмотрено письмо АО "АвтоВАЗ" об оказании содействия в государственной регистрации товарного знака "Lada Azimut"… В результате экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение о государственной регистрации товарного знака", - говорится в тексте документа. Компания в среду на ПМЭФ презентовала кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач.

https://ria.ru/20250619/manturov-2023896133.html

https://ria.ru/20250219/rospatent-2000317249.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, автоваз, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), azimut, lada vesta