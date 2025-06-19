https://ria.ru/20250619/avtobus--2023955775.html
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет - РИА Новости, 19.06.2025
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Окуловском округе Новгородской области, сообщила региональный детский омбудсмен Татьяна Ефимова. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:16:00+03:00
2025-06-19T16:16:00+03:00
2025-06-19T16:32:00+03:00
новгородская область
происшествия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023957028_0:152:1106:774_1920x0_80_0_0_284a0ff4ec313a1c0faab7e66bb8ae68.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Окуловском округе Новгородской области, сообщила региональный детский омбудсмен Татьяна Ефимова. "Автобус с детьми, следовавший в сторону поселка Хвойная, съехал в кювет. В автобусе находились 16 детей и семь взрослых. Обстоятельства происшествия выясняются, нахожусь на связи ГИБДД. Один ребенок и один взрослый госпитализированы. Тяжелых травм нет", — написала она. По словам омбудсмена, дети и сопровождающие — в безопасности, ждут автобус из Хвойной, чтобы добраться домой.В региональном главке Следственного комитета уточнили, что автобус вез детей из зоопарка. Ведомство начало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250616/delo-2023048803.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023957028_0:70:1118:908_1920x0_80_0_0_68518f9371d6a3717ed462179f36b6b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, происшествия, гибдд мвд рф
Новгородская область, Происшествия, ГИБДД МВД РФ
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет
Автобус с детьми в Новгородской области съехал в кювет, один ребенок в больнице