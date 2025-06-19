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В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет - РИА Новости, 19.06.2025
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16:16 19.06.2025 (обновлено: 16:32 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/avtobus--2023955775.html
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет - РИА Новости, 19.06.2025
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Окуловском округе Новгородской области, сообщила региональный детский омбудсмен Татьяна Ефимова. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:16:00+03:00
2025-06-19T16:32:00+03:00
новгородская область
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Окуловском округе Новгородской области, сообщила региональный детский омбудсмен Татьяна Ефимова. "Автобус с детьми, следовавший в сторону поселка Хвойная, съехал в кювет. В автобусе находились 16 детей и семь взрослых. Обстоятельства происшествия выясняются, нахожусь на связи ГИБДД. Один ребенок и один взрослый госпитализированы. Тяжелых травм нет", — написала она. По словам омбудсмена, дети и сопровождающие — в безопасности, ждут автобус из Хвойной, чтобы добраться домой.В региональном главке Следственного комитета уточнили, что автобус вез детей из зоопарка. Ведомство начало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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новгородская область, происшествия, гибдд мвд рф
Новгородская область, Происшествия, ГИБДД МВД РФ
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет

Автобус с детьми в Новгородской области съехал в кювет, один ребенок в больнице

© Фото : администрация Окуловского муниципального районаАвтобус с детьми съехал в кювет в Новгородской области
Автобус с детьми съехал в кювет в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : администрация Окуловского муниципального района
Автобус с детьми съехал в кювет в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Окуловском округе Новгородской области, сообщила региональный детский омбудсмен Татьяна Ефимова.
"Автобус с детьми, следовавший в сторону поселка Хвойная, съехал в кювет. В автобусе находились 16 детей и семь взрослых. Обстоятельства происшествия выясняются, нахожусь на связи ГИБДД. Один ребенок и один взрослый госпитализированы. Тяжелых травм нет", — написала она.
По словам омбудсмена, дети и сопровождающие — в безопасности, ждут автобус из Хвойной, чтобы добраться домой.
В региональном главке Следственного комитета уточнили, что автобус вез детей из зоопарка. Ведомство начало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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