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В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет

В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет - РИА Новости, 19.06.2025

В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Окуловском округе Новгородской области, сообщила региональный детский омбудсмен Татьяна Ефимова. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:16:00+03:00

2025-06-19T16:16:00+03:00

2025-06-19T16:32:00+03:00

новгородская область

происшествия

гибдд мвд рф

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Окуловском округе Новгородской области, сообщила региональный детский омбудсмен Татьяна Ефимова. "Автобус с детьми, следовавший в сторону поселка Хвойная, съехал в кювет. В автобусе находились 16 детей и семь взрослых. Обстоятельства происшествия выясняются, нахожусь на связи ГИБДД. Один ребенок и один взрослый госпитализированы. Тяжелых травм нет", — написала она. По словам омбудсмена, дети и сопровождающие — в безопасности, ждут автобус из Хвойной, чтобы добраться домой.В региональном главке Следственного комитета уточнили, что автобус вез детей из зоопарка. Ведомство начало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250616/delo-2023048803.html

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новгородская область, происшествия, гибдд мвд рф