https://ria.ru/20250619/atom-2024019559.html

Россия и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в атомной сфере

Россия и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в атомной сфере - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в атомной сфере

Россия и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:45:00+03:00

2025-06-19T18:45:00+03:00

2025-06-19T18:45:00+03:00

россия

индонезия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией опубликована на сайте Кремля. "Стратегическое партнерство предусматривает осуществление сторонами совместных усилий, которые придадут новый импульс развитию взаимодействия в следующих ключевых областях... укрепление сотрудничества в области мирного использования атомной энергии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250619/rossija-2024018223.html

россия

индонезия

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2025

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россия, индонезия