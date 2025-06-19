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Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы - РИА Новости, 19.06.2025
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08:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/arest-2023786046.html
Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы
Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы - РИА Новости, 19.06.2025
Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы
Суд Курганской области арестовал двух граждан Королевства Марокко по делу о незаконном пешем пересечении госграницы РФ в Петуховском муниципальном округе... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:18:00+03:00
2025-06-19T08:18:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Суд Курганской области арестовал двух граждан Королевства Марокко по делу о незаконном пешем пересечении госграницы РФ в Петуховском муниципальном округе региона, сообщила пресс-служба Петуховского райсуда. По данным суда, мужчины шли пешком с территории Республики Казахстан в Россию в обход пунктов пропуска через госграницу РФ без прохождения пограничного контроля. Они пересекли госграницу РФ в Петуховском муниципальном округе, уточняется в сообщении. "В Петуховском районном суде рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Королевства Марокко… По результатам рассмотрения ходатайств приняты решения об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Двое граждан Марокко подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении. Отмечается, что подозреваемые не имеют постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, и оставаясь на свободе, могут скрыться от органов дознания и суда, добавляет суд.
https://ria.ru/20250611/mordoviya-2022211106.html
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марокко, курганская область, россия, общество
Марокко, Курганская область, Россия, Общество
Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы

Суд в РФ арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Суд Курганской области арестовал двух граждан Королевства Марокко по делу о незаконном пешем пересечении госграницы РФ в Петуховском муниципальном округе региона, сообщила пресс-служба Петуховского райсуда.
По данным суда, мужчины шли пешком с территории Республики Казахстан в Россию в обход пунктов пропуска через госграницу РФ без прохождения пограничного контроля. Они пересекли госграницу РФ в Петуховском муниципальном округе, уточняется в сообщении.
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"В Петуховском районном суде рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Королевства Марокко… По результатам рассмотрения ходатайств приняты решения об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
Двое граждан Марокко подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые не имеют постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, и оставаясь на свободе, могут скрыться от органов дознания и суда, добавляет суд.
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