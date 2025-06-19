https://ria.ru/20250619/arest-2023786046.html

Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы

Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы - РИА Новости, 19.06.2025

Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы

Суд Курганской области арестовал двух граждан Королевства Марокко по делу о незаконном пешем пересечении госграницы РФ в Петуховском муниципальном округе... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:18:00+03:00

2025-06-19T08:18:00+03:00

2025-06-19T08:18:00+03:00

марокко

курганская область

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Суд Курганской области арестовал двух граждан Королевства Марокко по делу о незаконном пешем пересечении госграницы РФ в Петуховском муниципальном округе региона, сообщила пресс-служба Петуховского райсуда. По данным суда, мужчины шли пешком с территории Республики Казахстан в Россию в обход пунктов пропуска через госграницу РФ без прохождения пограничного контроля. Они пересекли госграницу РФ в Петуховском муниципальном округе, уточняется в сообщении. "В Петуховском районном суде рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Королевства Марокко… По результатам рассмотрения ходатайств приняты решения об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Двое граждан Марокко подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении. Отмечается, что подозреваемые не имеют постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, и оставаясь на свободе, могут скрыться от органов дознания и суда, добавляет суд.

https://ria.ru/20250611/mordoviya-2022211106.html

https://ria.ru/20250526/kazan-2019088780.html

марокко

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марокко, курганская область, россия, общество