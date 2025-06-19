https://ria.ru/20250619/arest-2023786046.html
Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы
Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы - РИА Новости, 19.06.2025
Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы
Суд Курганской области арестовал двух граждан Королевства Марокко по делу о незаконном пешем пересечении госграницы РФ в Петуховском муниципальном округе... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:18:00+03:00
2025-06-19T08:18:00+03:00
2025-06-19T08:18:00+03:00
марокко
курганская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Суд Курганской области арестовал двух граждан Королевства Марокко по делу о незаконном пешем пересечении госграницы РФ в Петуховском муниципальном округе региона, сообщила пресс-служба Петуховского райсуда. По данным суда, мужчины шли пешком с территории Республики Казахстан в Россию в обход пунктов пропуска через госграницу РФ без прохождения пограничного контроля. Они пересекли госграницу РФ в Петуховском муниципальном округе, уточняется в сообщении. "В Петуховском районном суде рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Королевства Марокко… По результатам рассмотрения ходатайств приняты решения об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Двое граждан Марокко подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (пересечение госграницы РФ без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении. Отмечается, что подозреваемые не имеют постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, и оставаясь на свободе, могут скрыться от органов дознания и суда, добавляет суд.
https://ria.ru/20250611/mordoviya-2022211106.html
https://ria.ru/20250526/kazan-2019088780.html
марокко
курганская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марокко, курганская область, россия, общество
Марокко, Курганская область, Россия, Общество
Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы
Суд в РФ арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы