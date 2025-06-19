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В Якутии допустили более масштабные закупки алмазов для "Алросы" - РИА Новости, 19.06.2025
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15:25 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/almazy-2023933596.html
В Якутии допустили более масштабные закупки алмазов для "Алросы"
В Якутии допустили более масштабные закупки алмазов для "Алросы" - РИА Новости, 19.06.2025
В Якутии допустили более масштабные закупки алмазов для "Алросы"
Закупки алмазов в Гохран для поддержки " Алросы" могут быть более масштабным, но острой необходимости в этом пока нет, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:25:00+03:00
2025-06-19T15:25:00+03:00
экономика
россия
айсен николаев
антон силуанов
алроса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Закупки алмазов в Гохран для поддержки " Алросы" могут быть более масштабным, но острой необходимости в этом пока нет, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев. В мае министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что закупки алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" возможны, но пока таких решений нет, компания чувствует себя уверенно. "Такие договоренности есть, вопрос рассмотрен. Закупки в Гохран - они, в принципе, всегда проводятся. И в этом (2025 - ред.) году могут быть проведены более масштабными, скажем так, чем раньше. Такие прецеденты уже были, эти закупки в Гохран крайне выгодные, в том числе для федерального бюджета: через некоторое время цена у нас обязательно вырастет, и мы с хорошей маржой реализуем. Про объемы говорить не будем. Но пока такой острой, крайне острой необходимости для закупок в Гохран мы пока не видим, но, вероятно, такая функция существует", - сказал Николаев, отвечая на вопрос РИА Новости о поддержке компании "Алроса" за счет закупок алмазов в Гохран и о возможных объемах таких закупок. Алмазная отрасль переживает серьезный кризис из-за снижения цен и конкуренции, которую натуральным камням составляет синтетика. А для "Алросы", которая является крупнейшим в мире производителем натуральных алмазов, ситуация усугубляется санкциями. Чистая прибыль "Алросы" по МСФО в 2024 году сократилась примерно на 77%, до 19,246 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250408/almazy-2010041675.html
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экономика, россия, айсен николаев, антон силуанов, алроса
Экономика, Россия, Айсен Николаев, Антон Силуанов, Алроса
В Якутии допустили более масштабные закупки алмазов для "Алросы"

Глава Якутии Николаев: закупки алмазов в Гохран могут быть более масштабными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Закупки алмазов в Гохран для поддержки " Алросы" могут быть более масштабным, но острой необходимости в этом пока нет, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев.
В мае министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что закупки алмазов в Гохран для поддержки "Алросы" возможны, но пока таких решений нет, компания чувствует себя уверенно.
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"Такие договоренности есть, вопрос рассмотрен. Закупки в Гохран - они, в принципе, всегда проводятся. И в этом (2025 - ред.) году могут быть проведены более масштабными, скажем так, чем раньше. Такие прецеденты уже были, эти закупки в Гохран крайне выгодные, в том числе для федерального бюджета: через некоторое время цена у нас обязательно вырастет, и мы с хорошей маржой реализуем. Про объемы говорить не будем. Но пока такой острой, крайне острой необходимости для закупок в Гохран мы пока не видим, но, вероятно, такая функция существует", - сказал Николаев, отвечая на вопрос РИА Новости о поддержке компании "Алроса" за счет закупок алмазов в Гохран и о возможных объемах таких закупок.
Алмазная отрасль переживает серьезный кризис из-за снижения цен и конкуренции, которую натуральным камням составляет синтетика. А для "Алросы", которая является крупнейшим в мире производителем натуральных алмазов, ситуация усугубляется санкциями. Чистая прибыль "Алросы" по МСФО в 2024 году сократилась примерно на 77%, до 19,246 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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