Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал, сколько новых химпроизводств запустили в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
04:25 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023768246.html
Алиханов рассказал, сколько новых химпроизводств запустили в 2024 году
Алиханов рассказал, сколько новых химпроизводств запустили в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов рассказал, сколько новых химпроизводств запустили в 2024 году
При государственной поддержке было запущено 20 новых химических производств в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:25:00+03:00
2025-06-19T04:25:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945785341_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_46536639be753e12f27a8b756cd4c3cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. При государственной поддержке было запущено 20 новых химических производств в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "За прошлый год при государственной поддержке было запущено 20 новых химических производств. Общий объем выданных субсидий превысил 23 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда рублей было направлено на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - сказал министр. Он отметил, что отрасль малотоннажной химии по-прежнему пользуется различными видами и формами поддержки, в том числе софинансирование проектов. При этом в текущем году все потенциальные претенденты на получение господдержки проходят через призму национального проекта "Новые материалы и химия". Таким образом, проект должен быть в первую очередь должен быть значимым и востребованным для страны. "У нас уже сформирован перечень приоритетных продуктов, которые необходимо создать. Мы ведём активную работу с потенциальными производителями", - добавил Алиханов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023768098.html
https://ria.ru/20250619/vaktsina-2023767670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945785341_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_a529d88b2275c2bffe090c9068a3e3d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал, сколько новых химпроизводств запустили в 2024 году

Алиханов: 20 новых химпроизводств было запущено в России при господдержке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Антон Алиханов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. При государственной поддержке было запущено 20 новых химических производств в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"За прошлый год при государственной поддержке было запущено 20 новых химических производств. Общий объем выданных субсидий превысил 23 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда рублей было направлено на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - сказал министр.
Девушка наносит духи на запястье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Алиханов назвал основных экспортеров парфюма из России
04:23
Он отметил, что отрасль малотоннажной химии по-прежнему пользуется различными видами и формами поддержки, в том числе софинансирование проектов. При этом в текущем году все потенциальные претенденты на получение господдержки проходят через призму национального проекта "Новые материалы и химия". Таким образом, проект должен быть в первую очередь должен быть значимым и востребованным для страны.
"У нас уже сформирован перечень приоритетных продуктов, которые необходимо создать. Мы ведём активную работу с потенциальными производителями", - добавил Алиханов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Алиханов заявил о регистрации новой вакцины для профилактики COVID-19
04:16
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала