https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023768246.html

Алиханов рассказал, сколько новых химпроизводств запустили в 2024 году

Алиханов рассказал, сколько новых химпроизводств запустили в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2025

Алиханов рассказал, сколько новых химпроизводств запустили в 2024 году

При государственной поддержке было запущено 20 новых химических производств в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:25:00+03:00

2025-06-19T04:25:00+03:00

2025-06-19T04:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. При государственной поддержке было запущено 20 новых химических производств в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "За прошлый год при государственной поддержке было запущено 20 новых химических производств. Общий объем выданных субсидий превысил 23 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда рублей было направлено на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - сказал министр. Он отметил, что отрасль малотоннажной химии по-прежнему пользуется различными видами и формами поддержки, в том числе софинансирование проектов. При этом в текущем году все потенциальные претенденты на получение господдержки проходят через призму национального проекта "Новые материалы и химия". Таким образом, проект должен быть в первую очередь должен быть значимым и востребованным для страны. "У нас уже сформирован перечень приоритетных продуктов, которые необходимо создать. Мы ведём активную работу с потенциальными производителями", - добавил Алиханов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023768098.html

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экономика, технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)