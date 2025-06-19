https://ria.ru/20250619/aktivy-2023791704.html

Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева

Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева - РИА Новости, 19.06.2025

Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева

Евросоюз планирует рискнуть замороженными активами Москвы, чтобы получить больше средств для Киева, пишет Politico. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:56:00+03:00

2025-06-19T08:56:00+03:00

2025-06-19T12:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

евросоюз

экономика

сергей лавров

венгрия

еврокомиссия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Евросоюз планирует рискнуть замороженными активами Москвы, чтобы получить больше средств для Киева, пишет Politico."Руководство ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, размещенных в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты. <...> Цель — генерировать больше прибыли для помощи <…> Украине", — сообщило издание со ссылкой на четырех чиновников.Детали инициативы:Ситуация с замороженными активами

https://ria.ru/20250613/ukraina-2022643020.html

https://ria.ru/20250420/estonija-2012351415.html

https://ria.ru/20250519/aktivy-2017797543.html

россия

киев

венгрия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, евросоюз, экономика, сергей лавров, венгрия, еврокомиссия