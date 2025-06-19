Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева
Politico: ЕС рассматривает перевод российских активов в более рискованный фонд
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Евросоюз планирует рискнуть замороженными активами Москвы, чтобы получить больше средств для Киева, пишет Politico.
"Руководство ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, размещенных в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты. <...> Цель — генерировать больше прибыли для помощи <…> Украине", — сообщило издание со ссылкой на четырех чиновников.
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Детали инициативы:
- Европейский союз намерен перевести активы в некий "механизм специального назначения" под эгидой объединения;
- по данным газеты, речь идет об отдельном фонде, который позволит использовать их для более рискованных и прибыльных инвестиций;
- источники не уточнили, о каких именно инвестициях идет речь;
- ожидается, что создание нового фонда поможет избежать вето на продление антироссийских санкций, которое может наложить Венгрия;
- в последние недели Еврокомиссия провела неформальные переговоры с Францией, Германией, Италией и Эстонией;
- ЕК изучала способы удержать активы в замороженном состоянии, если Будапешт наложит вето, но не нашла ни одного;
- в ЕС хотят создать новый фонд простым большинством, а не единогласным решением, чтобы обойти возможное противодействие Венгрии.
Ситуация с замороженными активами
- После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро.
- Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
- В Москве неоднократно называли это воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию.
- У России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.