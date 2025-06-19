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Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева - РИА Новости, 19.06.2025
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08:56 19.06.2025 (обновлено: 12:08 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/aktivy-2023791704.html
Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева
Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева - РИА Новости, 19.06.2025
Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева
Евросоюз планирует рискнуть замороженными активами Москвы, чтобы получить больше средств для Киева, пишет Politico. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:56:00+03:00
2025-06-19T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
евросоюз
экономика
сергей лавров
венгрия
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Евросоюз планирует рискнуть замороженными активами Москвы, чтобы получить больше средств для Киева, пишет Politico."Руководство ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, размещенных в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты. &lt;...&gt; Цель — генерировать больше прибыли для помощи &lt;…&gt; Украине", — сообщило издание со ссылкой на четырех чиновников.Детали инициативы:Ситуация с замороженными активами
https://ria.ru/20250613/ukraina-2022643020.html
https://ria.ru/20250420/estonija-2012351415.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Евросоюз, Экономика, Сергей Лавров, Венгрия, Еврокомиссия
Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева

Politico: ЕС рассматривает перевод российских активов в более рискованный фонд

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Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Евросоюз планирует рискнуть замороженными активами Москвы, чтобы получить больше средств для Киева, пишет Politico.
"Руководство ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, размещенных в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты. <...> Цель — генерировать больше прибыли для помощи <…> Украине", — сообщило издание со ссылкой на четырех чиновников.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Киев получил от ЕС еще один миллиард евро
13 июня, 13:14
Детали инициативы:
  • Европейский союз намерен перевести активы в некий "механизм специального назначения" под эгидой объединения;
  • по данным газеты, речь идет об отдельном фонде, который позволит использовать их для более рискованных и прибыльных инвестиций;
  • источники не уточнили, о каких именно инвестициях идет речь;
  • ожидается, что создание нового фонда поможет избежать вето на продление антироссийских санкций, которое может наложить Венгрия;
  • в последние недели Еврокомиссия провела неформальные переговоры с Францией, Германией, Италией и Эстонией;
  • ЕК изучала способы удержать активы в замороженном состоянии, если Будапешт наложит вето, но не нашла ни одного;
  • в ЕС хотят создать новый фонд простым большинством, а не единогласным решением, чтобы обойти возможное противодействие Венгрии.
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Цахкна предрек финансовые проблемы ЕС и G7, если активы России разморозят
20 апреля, 08:45

Ситуация с замороженными активами

  • После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро.
  • Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
  • В Москве неоднократно называли это воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию.
  • У России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
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19 мая, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЕвросоюзЭкономикаСергей ЛавровВенгрияЕврокомиссия
 
 
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