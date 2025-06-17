https://ria.ru/20250617/zaderzhanie-2023241575.html

В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена в Приморье

В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена в Приморье - РИА Новости, 17.06.2025

В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена в Приморье

Тело мужчины с признаками насильственной смерти найдено в приморском Артеме, подозреваемый задержан в Москве, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:00:00+03:00

2025-06-17T04:00:00+03:00

2025-06-17T09:27:00+03:00

происшествия

россия

москва

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023263015_0:0:1228:690_1920x0_80_0_0_8544ce50a4072f090790ae526d9d6ff3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Тело мужчины с признаками насильственной смерти найдено в приморском Артеме, подозреваемый задержан в Москве, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.В местных соцсетях появились сообщения что убитый — местный бизнесмен, гражданин Японии Александр Ким, владевший компанией MW-line. Компания стала известной благодаря доставке на судне во Владивосток иномарок, которые обледенели в пути. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на территории города Артема тела 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти "статья 105 УК РФ" (Убийство)", — говорится в сообщении. По данным следователей, в ходе расследования найден автомобиль, принадлежавший потерпевшему. По предварительной информации, конфликт, ставший причиной происшествия, произошел в этом автомобиле и носил бытовой характер. В ходе осмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения были установлены лица, находившиеся в контакте с потерпевшим в вечерний период. Один из них был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Москвы."В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения", — сообщает краевой главк СК. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, убитый — действительно предприниматель Ким. В декабре 2021 года широко разошлась история с иномарками, которые доставили из Пусана во Владивосток на сухогрузе Sun Rio при плохой погоде. В пути машины покрылись толстой коркой льда, также обледенели надстройки на палубе и борта судна. В соцсетях разошлись фото из салона одной из "замороженных" иномарок, сидения и двери изнутри также были покрыты толстым слоем льда. Синоптики тогда отмечали, что это произошло из-за аномального похолодания, одновременно с которым в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что спровоцировало "быстрое обледенение судов". Опрошенные РИА Новости автоэксперты отмечали, что это нестрашно, если лед образовался только поверх машины и не нарушил ее герметичность, однако из-за морской воды на автомобиле может появиться коррозия и испортиться покрытие.

https://ria.ru/20250610/podozrevaemye-2022013515.html

https://ria.ru/20250610/moskva-2022010736.html

россия

москва

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, приморский край