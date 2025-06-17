В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена в Приморье
В Приморье убили бизнесмена из Японии, нападавшего задержали
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Тело мужчины с признаками насильственной смерти найдено в приморском Артеме, подозреваемый задержан в Москве, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В местных соцсетях появились сообщения что убитый — местный бизнесмен, гражданин Японии Александр Ким, владевший компанией MW-line. Компания стала известной благодаря доставке на судне во Владивосток иномарок, которые обледенели в пути.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на территории города Артема тела 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти "статья 105 УК РФ" (Убийство)", — говорится в сообщении.
По данным следователей, в ходе расследования найден автомобиль, принадлежавший потерпевшему. По предварительной информации, конфликт, ставший причиной происшествия, произошел в этом автомобиле и носил бытовой характер.
В ходе осмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения были установлены лица, находившиеся в контакте с потерпевшим в вечерний период. Один из них был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Москвы.
"В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения", — сообщает краевой главк СК.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, убитый — действительно предприниматель Ким.
В декабре 2021 года широко разошлась история с иномарками, которые доставили из Пусана во Владивосток на сухогрузе Sun Rio при плохой погоде. В пути машины покрылись толстой коркой льда, также обледенели надстройки на палубе и борта судна. В соцсетях разошлись фото из салона одной из "замороженных" иномарок, сидения и двери изнутри также были покрыты толстым слоем льда. Синоптики тогда отмечали, что это произошло из-за аномального похолодания, одновременно с которым в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что спровоцировало "быстрое обледенение судов". Опрошенные РИА Новости автоэксперты отмечали, что это нестрашно, если лед образовался только поверх машины и не нарушил ее герметичность, однако из-за морской воды на автомобиле может появиться коррозия и испортиться покрытие.