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В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 17.06.2025 (обновлено: 11:53 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023246460.html
В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:35:00+03:00
2025-06-17T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
одесса
дмитрий песков
вооруженные силы украины
игорь клименко
украина
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное"."В Киеве гремят взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Это уже третья за ночь серия взрывов в украинской столице. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в ночь на вторник воздушная тревога в Киеве звучала около девяти часов. В районе 8:00 там снова запустили сигнал об опасности. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в городе повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023243923.html
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киев, россия, одесса, дмитрий песков, вооруженные силы украины, игорь клименко, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Одесса, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Игорь Клименко, Украина
В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы

В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
Киеве гремят взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Одессе прогремели взрывы
04:43
Это уже третья за ночь серия взрывов в украинской столице.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в ночь на вторник воздушная тревога в Киеве звучала около девяти часов. В районе 8:00 там снова запустили сигнал об опасности.
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в городе повреждены несколько объектов критической инфраструктуры.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияОдессаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныИгорь КлименкоУкраина
 
 
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