https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023246460.html

В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы

В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025

В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:35:00+03:00

2025-06-17T05:35:00+03:00

2025-06-17T11:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

одесса

дмитрий песков

вооруженные силы украины

игорь клименко

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное"."В Киеве гремят взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Это уже третья за ночь серия взрывов в украинской столице. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в ночь на вторник воздушная тревога в Киеве звучала около девяти часов. В районе 8:00 там снова запустили сигнал об опасности. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в городе повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023243923.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

одесса

украина

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