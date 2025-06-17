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В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:35:00+03:00
2025-06-17T05:35:00+03:00
2025-06-17T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное"."В Киеве гремят взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале.Это уже третья за ночь серия взрывов в украинской столице. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в ночь на вторник воздушная тревога в Киеве звучала около девяти часов. В районе 8:00 там снова запустили сигнал об опасности. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в городе повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023243923.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Одесса, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Игорь Клименко, Украина
В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги