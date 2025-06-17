https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023244545.html

В Одессе второй раз за ночь прогремели взрывы

В Одессе второй раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025

В Одессе второй раз за ночь прогремели взрывы

Взрывы снова прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:54:00+03:00

2025-06-17T04:54:00+03:00

2025-06-17T04:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесса

россия

одесская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в Одессе."В Одессе слышны повторные взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучит в Одесской области около четырех часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023240440.html

одесса

россия

одесская область

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