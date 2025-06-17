https://ria.ru/20250617/vtb-2023349775.html

ВТБ перевел брокерскую инфраструктуру на отечественные технологии

ВТБ перевел брокерскую инфраструктуру на отечественные технологии - РИА Новости, 17.06.2025

ВТБ перевел брокерскую инфраструктуру на отечественные технологии

Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях, сообщает банк. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:43:00+03:00

2025-06-17T15:43:00+03:00

2025-06-17T15:43:00+03:00

втб (банк)

экономика

технологии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях, сообщает банк. "В 2025 году брокер ВТБ завершил переход на полностью российское программное обеспечение. Все ключевые системы — от торгового функционала до инфраструктуры клиентского обслуживания - независимы от иностранных вендоров. Была проделана масштабная работа: большинство решений разработаны с нуля на базе современных технологий. Это обеспечивает высокую надежность, скорость и устойчивость к высоким нагрузкам, полное соответствие требованиям регуляторов и абсолютную технологическую независимость", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова. Как отмечается в сообщении, отсутствие иностранных компонентов в техническом ядре системы исключает риски, связанные с отзывом или прекращением лицензий, и обеспечивает бесперебойное развитие сервиса ВТБ Мои Инвестиции (0+) в рамках российской юрисдикции. По мнению Яцкова, этот опыт в перспективе можно масштабировать на других участников фондового рынка. Переход на отечественное ПО - часть долгосрочной цифровой стратегии ВТБ. В дальнейшем на базе новой платформы брокер планирует развивать новые инвестиционные продукты и внедрять сервисы следующего поколения, добавили в банке.

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втб (банк), экономика, технологии