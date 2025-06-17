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ВТБ составил поколенческий портрет самозанятых
ВТБ составил поколенческий портрет самозанятых - РИА Новости, 17.06.2025
ВТБ составил поколенческий портрет самозанятых
Представители банка ВТБ создали поколенческий портрет самозанятых россиян в преддверии Петербургского международного экономического форума-2025, сообщает... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:30:00+03:00
2025-06-17T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представители банка ВТБ создали поколенческий портрет самозанятых россиян в преддверии Петербургского международного экономического форума-2025, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. По данным банка, почти половина самозанятых (48%) – это поколение Y (1981-1996 годов рождения). На втором месте – поколение X (1965-1980 годов рождения), составляющее 29%. Доля поколения Z (1997-2010 годов рождения) – 16%, а бэби-бумеров (1946-1964 гг.) – всего 5%. Есть среди самозанятых и представители "молчаливого поколения" (родившиеся до 1945 года). Самым старшим из них – более 90 лет, они живут в Удмуртии и Ульяновской области, все они – женщины. Представители самого молодого поколения Alpha (2011-2024 годов рождения) стали появляться в банке в этом году – оформить самозанятость в России можно с 14 лет. Чаще всего самозанятость выбирают мужчины (60%). Особенно это заметно в поколении зумеров: 64% самозанятых – парни и только 36% – девушки. Среди миллениалов и представителей поколения Х соотношение примерно одинаковое (60% мужчин, 40% женщин). У бумеров разрыв меньше (56% мужчин), так как женщины после выхода на пенсию тоже активно ищут возможность дополнительного заработка и самореализации. "Самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. По нашим оценкам их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства и считаем своей ключевой задачей создание комплексной системы поддержки, способствующей их росту и развитию", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, его слова приводит пресс-служба. В банке отметили, что среди самозанятых встречаются не только репетиторы, консультанты, IT-специалисты, ремонтники, грузоперевозчики и косметологи, но и редкие специалисты. Некоторые специалисты дают уроки каллиграфии, делают фамильные дипломы, доставляют раков, шьют амуницию для собак, создают восковые модели и музыкальные инструменты.
https://ria.ru/20250616/zabaykale-2023110945.html
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твой бизнес – новости, денис бортников, россия, ульяновская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Денис Бортников, Россия, Ульяновская область
ВТБ составил поколенческий портрет самозанятых
Банк ВТБ рассказал о поколениях россиян, оформивших самозанятость
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представители банка ВТБ создали поколенческий портрет самозанятых россиян в преддверии Петербургского международного экономического форума-2025, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
По данным банка, почти половина самозанятых (48%) – это поколение Y (1981-1996 годов рождения). На втором месте – поколение X (1965-1980 годов рождения), составляющее 29%. Доля поколения Z (1997-2010 годов рождения) – 16%, а бэби-бумеров (1946-1964 гг.) – всего 5%.
Есть среди самозанятых и представители "молчаливого поколения" (родившиеся до 1945 года). Самым старшим из них – более 90 лет, они живут в Удмуртии и Ульяновской области, все они – женщины. Представители самого молодого поколения Alpha (2011-2024 годов рождения) стали появляться в банке в этом году – оформить самозанятость в России можно с 14 лет.
Чаще всего самозанятость выбирают мужчины (60%). Особенно это заметно в поколении зумеров: 64% самозанятых – парни и только 36% – девушки. Среди миллениалов и представителей поколения Х соотношение примерно одинаковое (60% мужчин, 40% женщин). У бумеров разрыв меньше (56% мужчин), так как женщины после выхода на пенсию тоже активно ищут возможность дополнительного заработка и самореализации.
"Самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. По нашим оценкам их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства и считаем своей ключевой задачей создание комплексной системы поддержки, способствующей их росту и развитию", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, его слова приводит пресс-служба.
В банке отметили, что среди самозанятых встречаются не только репетиторы, консультанты, IT-специалисты, ремонтники, грузоперевозчики и косметологи, но и редкие специалисты. Некоторые специалисты дают уроки каллиграфии, делают фамильные дипломы, доставляют раков, шьют амуницию для собак, создают восковые модели и музыкальные инструменты.