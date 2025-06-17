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Пушилин рассказал о помощи пострадавшим при обстреле Донецка

Пушилин рассказал о помощи пострадавшим при обстреле Донецка - РИА Новости, 17.06.2025

Пушилин рассказал о помощи пострадавшим при обстреле Донецка

Пострадавшим в результате атаки ВСУ по району Донецка оказывают всю необходимую помощь, проводится оценка утраченного имущества, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:30:00+03:00

2025-06-17T15:30:00+03:00

2025-06-17T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

ленинский район

донецкая народная республика

денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пострадавшим в результате атаки ВСУ по району Донецка оказывают всю необходимую помощь, проводится оценка утраченного имущества, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Утром 17 июня 2025 года ВСУ был совершен обстрел Ленинского района Донецка из РСЗО HIMARS производства США. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу. В результате атаки пострадали 14 жителей, полностью разрушен жилой дом, повреждены коммунальные предприятия и автотранспорт. "Всем пострадавшим в результате сегодняшней атаки ВФУ (вооруженных формирований - ред.) по Ленинскому району Донецка оказываем необходимую помощь. Уже распорядился провести оценку утраченного имущества, подготовить план восстановления разрушенных домов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что поручил главе администрации Донецка Алексею Кулемзину совместно с республиканским министерством строительства провести точную оценку нанесенного ущерба и назначить соответствующие компенсации. "Для всех, кому потребуется, организуем размещение в ПВР. Параллельно закрываем тепловой контур домов. Пострадавшие квартиры восстановим, привлечем помощь региона-шефа. Ситуация — на моем личном контроле", - отметил Пушилин.

https://ria.ru/20250617/saldo-2023305696.html

донецк

ленинский район

донецкая народная республика

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Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек. 2025-06-17T15:30 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, ленинский район, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия