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При атаке дрона ВСУ в ЛНР погибли два подростка
При атаке дрона ВСУ в ЛНР погибли два подростка - РИА Новости, 17.06.2025
При атаке дрона ВСУ в ЛНР погибли два подростка
Оба погибших при атаке дрона ВСУ на Кременную в Луганской Народной Республике оказались подростками, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:46:00+03:00
2025-06-17T14:46:00+03:00
2025-06-17T14:46:00+03:00
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Оба погибших при атаке дрона ВСУ на Кременную в Луганской Народной Республике оказались подростками, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков. В понедельник в правительстве ЛНР сообщили, что два человека, в том числе один подросток, погибли при атаке беспилотника ВСУ по частному сектору в Кременной. "Так, 16 июня в городе Кременная в результате атаки дрона ВСУ погибли два несовершеннолетних жителя города 16 и 17 лет, которые находились по месту проживания. Рядом с детьми не было ни одного военного объекта, и смерть детей от этого кажется более трагичной", - сообщил Третьяков в Telegram-канале. Он связал такие атаки с тем, что ВСУ, теряя позиции на линии фронта, отыгрываются на мирном населении городов и сел прифронтовой зоны.
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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в ЛНР погибли два подростка
Оба погибших при атаке дрона ВСУ на Кременную в ЛНР оказались подростками