https://ria.ru/20250617/vsu-2023267776.html

В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ

В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025

В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ

Один мирный житель Алешек и один житель Новой Каховки пострадали в результате артиллерийских обстрелов ВСУ, всего за сутки украинские войска нанесли 45... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:52:00+03:00

2025-06-17T09:52:00+03:00

2025-06-17T09:52:00+03:00

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Один мирный житель Алешек и один житель Новой Каховки пострадали в результате артиллерийских обстрелов ВСУ, всего за сутки украинские войска нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в населенных пунктах Алешки и Новая Каховка два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 22 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.

https://ria.ru/20250617/vsu-2023238326.html

днепр (река)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины