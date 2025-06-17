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В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
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09:52 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/vsu-2023267776.html
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ
Один мирный житель Алешек и один житель Новой Каховки пострадали в результате артиллерийских обстрелов ВСУ, всего за сутки украинские войска нанесли 45... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:52:00+03:00
2025-06-17T09:52:00+03:00
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Один мирный житель Алешек и один житель Новой Каховки пострадали в результате артиллерийских обстрелов ВСУ, всего за сутки украинские войска нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в населенных пунктах Алешки и Новая Каховка два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 22 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20250617/vsu-2023238326.html
днепр (река)
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днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины
Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ

ВСУ за сутки 45 раз обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Один мирный житель Алешек и один житель Новой Каховки пострадали в результате артиллерийских обстрелов ВСУ, всего за сутки украинские войска нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в населенных пунктах Алешки и Новая Каховка два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 22 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
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Днепр (река)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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