https://ria.ru/20250617/vsu-2023238326.html

ВСУ тщательно готовили оборону Ульяновки, рассказал боец

ВСУ тщательно готовили оборону Ульяновки, рассказал боец - РИА Новости, 17.06.2025

ВСУ тщательно готовили оборону Ульяновки, рассказал боец

ВСУ долго и тщательно готовили оборону Ульяновки в ДНР, об освобождении ВС РФ которой стало известно в воскресенье, и пытались контратаковать, прикрывал их... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:09:00+03:00

2025-06-17T03:09:00+03:00

2025-06-17T11:15:00+03:00

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. ВСУ долго и тщательно готовили оборону Ульяновки в ДНР, об освобождении ВС РФ которой стало известно в воскресенье, и пытались контратаковать, прикрывал их батальон БПЛА, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент". Минобороны РФ сообщило об освобождении силами "Центра" Ульяновки 15 июня. "Крайняя задача была - населенный пункт Малиновка (украинское название - ред.), она же Ульяновка. Готовились они (ВСУ - ред.) долго, готовились тщательно, можно сказать, что прямо высокий уровень был подготовки. Сложностей было очень много. Силы (противника - ред.) были довольно-таки большие. У них, насколько я знаю, около батальона только БПЛА", - рассказал "Кент". По его словам, изначально освобождали от противника примыкающие лесопосадки, после чего малыми группами накапливали основные штурмовые отряды. По сигналу бойцы парами отправлялись на штурм деревни. "Кент" отметил, что все подходы к деревне были тщательно заминированы украинскими боевиками, что существенно усложняло и замедляло выполнение поставленной задачи, но действовали без потерь. "Плюс у них были штурмовые группы, так как они пытались контратаковать. Приезжала и пехота. Бой был очень, как бы сказать, тяжелый, серьезный. И противник не собирался отступать без боя и отдать деревню. Но благодаря нашим усилиям, штурмовым подразделениям... продвигались потихонечку, дом за домом освобождали", - добавил штурмовик.

https://ria.ru/20250616/vsu-2023225110.html

https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023036724.html

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ВСУ долго и тщательно готовили оборону Ульяновки в ДНР ВСУ долго и тщательно готовили оборону Ульяновки в ДНР, об освобождении которой стало известно в воскресенье, и пытались контратаковать, прикрывал их батальон БПЛА. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент". 2025-06-17T03:09 true PT1M41S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины