Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС отказался от проведения экономической встречи с Китаем - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023254462.html
СМИ: ЕС отказался от проведения экономической встречи с Китаем
СМИ: ЕС отказался от проведения экономической встречи с Китаем - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: ЕС отказался от проведения экономической встречи с Китаем
ЕС отказался от проведения важной экономической встречи с Китаем в преддверии саммита лидеров в июле из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:53:00+03:00
2025-06-17T07:53:00+03:00
китай
пекин
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ЕС отказался от проведения важной экономической встречи с Китаем в преддверии саммита лидеров в июле из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым спорам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее газета Politico сообщала, что лидеры Евросоюза встретятся с представителями КНР в Китае на фоне торговой напряженности, встреча намечена на 24 и 25 июля. "ЕС отказался от проведения важной экономической встречи с Пекином в преддверии саммита лидеров в следующем месяце из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым спорам", - говорится в публикации. По данным издания, экономический диалог часто служит основой для проведения саммита лидеров ЕС и Китая. "Отсутствие переговоров снизит ожидания каких-либо конкретных результатов на саммите лидеров", - добавляет газета.
https://ria.ru/20250316/sammit-2005299427.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, евросоюз, politico
Китай, Пекин, Евросоюз, Politico
СМИ: ЕС отказался от проведения экономической встречи с Китаем

FT: ЕС отказался от проведения экономической встречи с Китаем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ЕС отказался от проведения важной экономической встречи с Китаем в преддверии саммита лидеров в июле из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым спорам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее газета Politico сообщала, что лидеры Евросоюза встретятся с представителями КНР в Китае на фоне торговой напряженности, встреча намечена на 24 и 25 июля.
"ЕС отказался от проведения важной экономической встречи с Пекином в преддверии саммита лидеров в следующем месяце из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым спорам", - говорится в публикации.
По данным издания, экономический диалог часто служит основой для проведения саммита лидеров ЕС и Китая. "Отсутствие переговоров снизит ожидания каких-либо конкретных результатов на саммите лидеров", - добавляет газета.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT
16 марта, 11:22
 
КитайПекинЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала