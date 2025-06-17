https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023254462.html

СМИ: ЕС отказался от проведения экономической встречи с Китаем

СМИ: ЕС отказался от проведения экономической встречи с Китаем - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: ЕС отказался от проведения экономической встречи с Китаем

ЕС отказался от проведения важной экономической встречи с Китаем в преддверии саммита лидеров в июле из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:53:00+03:00

2025-06-17T07:53:00+03:00

2025-06-17T07:53:00+03:00

китай

пекин

евросоюз

politico

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ЕС отказался от проведения важной экономической встречи с Китаем в преддверии саммита лидеров в июле из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым спорам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее газета Politico сообщала, что лидеры Евросоюза встретятся с представителями КНР в Китае на фоне торговой напряженности, встреча намечена на 24 и 25 июля. "ЕС отказался от проведения важной экономической встречи с Пекином в преддверии саммита лидеров в следующем месяце из-за отсутствия прогресса по многочисленным торговым спорам", - говорится в публикации. По данным издания, экономический диалог часто служит основой для проведения саммита лидеров ЕС и Китая. "Отсутствие переговоров снизит ожидания каких-либо конкретных результатов на саммите лидеров", - добавляет газета.

https://ria.ru/20250316/sammit-2005299427.html

китай

пекин

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китай, пекин, евросоюз, politico