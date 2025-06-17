https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023247796.html

США и Иран обсуждают возможность встречи на этой неделе, сообщает Axios

США и Иран обсуждают возможность встречи на этой неделе, сообщает Axios - РИА Новости, 17.06.2025

США и Иран обсуждают возможность встречи на этой неделе, сообщает Axios

Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T06:04:00+03:00

2025-06-17T06:04:00+03:00

2025-06-17T06:09:00+03:00

иран

сша

в мире

израиль

аббас аракчи

стив уиткофф

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_bfce35a7ad75b9f91af4af174eca1d7a.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи посланника США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи", - говорится в публикации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/maduro-2023245873.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023240050.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, сша, в мире, израиль, аббас аракчи, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана