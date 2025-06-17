https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023247796.html
США и Иран обсуждают возможность встречи на этой неделе, сообщает Axios
США и Иран обсуждают возможность встречи на этой неделе, сообщает Axios - РИА Новости, 17.06.2025
США и Иран обсуждают возможность встречи на этой неделе, сообщает Axios
Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T06:04:00+03:00
2025-06-17T06:04:00+03:00
2025-06-17T06:09:00+03:00
иран
сша
в мире
израиль
аббас аракчи
стив уиткофф
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи посланника США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи", - говорится в публикации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/maduro-2023245873.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023240050.html
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иран, сша, в мире, израиль, аббас аракчи, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана
Иран, США, В мире, Израиль, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Обострение отношений США и Ирана
США и Иран обсуждают возможность встречи на этой неделе, сообщает Axios
Axios: США и Иран обсуждают возможность встречи Уиткоффа и Аракчи на этой неделе