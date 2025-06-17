https://ria.ru/20250617/vrach-2023247130.html

СМИ: еще один врач, поставлявший Мэттью Перри кетамин, признал вину

СМИ: еще один врач, поставлявший Мэттью Перри кетамин, признал вину - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: еще один врач, поставлявший Мэттью Перри кетамин, признал вину

Еще один врач, обвиняемый в нелегальной продаже американскому актеру Мэттью Перри кетамина, приведшего к его смерти, согласился признать свою вину, ему грозит... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:52:00+03:00

2025-06-17T05:52:00+03:00

2025-06-17T05:52:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще один врач, обвиняемый в нелегальной продаже американскому актеру Мэттью Перри кетамина, приведшего к его смерти, согласился признать свою вину, ему грозит до 40 лет тюрьмы, сообщает газета New York Times со ссылкой на судебные документы. В октябре 2024 года телеканал CNN сообщил, что врач Марк Чавес, обвиняемый в нелегальной продаже американскому актеру Мэттью Перри кетамина, приведшего к его смерти, официально признал вину в суде. Согласно документам, на которые ссылался телеканал, Чавес был обвинен в предоставлении кетамина второму обвиняемому врачу, Сальвадору Пласенсии - при этом рецепт на покупку вещества для Перри был выписан незаконно. "Врач, нелегально поставлявший актеру из (сериала - ред.) "Друзья" Мэттью Перри наркотик кетамин... согласился признать вину... Врачу Сальвадору Пласенсии может грозить до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов", - пишет издание. По данным газеты, Пласенсии предъявлены обвинения по четырем пунктам. Он станет четвертым из пяти задержанных по делу о смерти Перри, кто признал себя виновным. Ранее в августе 2024 года минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера. Немногим позже издание Daily Mail со ссылкой на близких актера сообщило, что Перри уволил команду медработников, контролировавших прием кетамина актером, и намеренно злоупотреблял веществом, которое позже начал приобретать нелегально. Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

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https://ria.ru/20250609/isk-2021897111.html

https://ria.ru/20250607/skandal-2021566526.html

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сша, лос-анджелес, мэттью перри