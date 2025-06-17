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"Принесем войну". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 17.06.2025
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14:56 17.06.2025 (обновлено: 18:16 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/voyna-2023337875.html
"Принесем войну". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России
"Принесем войну". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 17.06.2025
"Принесем войну". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной, его слова приводит издание Defense One. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной, его слова приводит издание Defense One."Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", — сказал он.Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023287396.html
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нато, россия, москва, эстония, в мире
НАТО, Россия, Москва, Эстония, В мире
"Принесем войну". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России

Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил принести войну в Россию

© AP Photo / Vadim GhirdaУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Учения НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной, его слова приводит издание Defense One.
"Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", — сказал он.
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Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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