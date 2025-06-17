https://ria.ru/20250617/voyna-2023337875.html

"Принесем войну". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России

"Принесем войну". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 17.06.2025

"Принесем войну". Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной, его слова приводит издание Defense One. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:56:00+03:00

2025-06-17T14:56:00+03:00

2025-06-17T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной, его слова приводит издание Defense One."Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", — сказал он.Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023287396.html

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