https://ria.ru/20250617/vlasti-2023312675.html
Иранским чиновникам запретили пользоваться общественными сетями, пишет Fars
Иранским чиновникам запретили пользоваться общественными сетями, пишет Fars - РИА Новости, 17.06.2025
Иранским чиновникам запретили пользоваться общественными сетями, пишет Fars
Управление кибербезопасности Ирана запретило чиновникам пользоваться устройствами, подключенными к общественным сетям, передает агентство Fars. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:13:00+03:00
2025-06-17T13:13:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Управление кибербезопасности Ирана запретило чиновникам пользоваться устройствами, подключенными к общественным сетям, передает агентство Fars. "Управление кибербезопасности запретило чиновникам и органам безопасности использовать любые устройства, подключенные к общественным сетям", - говорится в сообщении агентства. Распоряжение появилось на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город)
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город)
Иранским чиновникам запретили пользоваться общественными сетями, пишет Fars
Fars: органам безопасности в Иране запретили пользоваться общественными сетями
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости.
Управление кибербезопасности Ирана запретило чиновникам пользоваться устройствами, подключенными к общественным сетям, передает агентство
Fars.
"Управление кибербезопасности запретило чиновникам и органам безопасности использовать любые устройства, подключенные к общественным сетям", - говорится в сообщении агентства.
Распоряжение появилось на фоне обмена ударами между Ираном
и Израилем
.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране
называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.