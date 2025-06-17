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Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция - РИА Новости, 17.06.2025
Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены". РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:59:00+03:00
2025-06-17T09:59:00+03:00
2025-06-17T09:59:00+03:00
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены".
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023261425_90:0:934:633_1920x0_80_0_0_abba6963caa61ced598b592fc143bf68.jpg
Круглый стол "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены"
Круглый стол "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены"
2025-06-17T09:59
true
PT279M37S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный дискуссионный клуб "валдай", россия, видео
Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены".
2025-06-17T09:59
true
PT279M37S
Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
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Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены".