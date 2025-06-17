Рейтинг@Mail.ru
Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/valday-2023270106.html
Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция - РИА Новости, 17.06.2025
Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены". РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:59:00+03:00
2025-06-17T09:59:00+03:00
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023261425_0:29:1024:605_1920x0_80_0_0_203c36a259d3f1fd52dba75b016d3c5b.jpg
Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Круглый стол "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены"
Круглый стол "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены"
2025-06-17T09:59
true
PT279M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023261425_90:0:934:633_1920x0_80_0_0_abba6963caa61ced598b592fc143bf68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный дискуссионный клуб "валдай", россия, видео
Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены".
2025-06-17T09:59
true
PT279M37S

Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены".
 
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала