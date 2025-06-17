https://ria.ru/20250617/valday-2023270106.html

Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция

Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция - РИА Новости, 17.06.2025

Круглый стол дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция

Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены". РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:59:00+03:00

2025-06-17T09:59:00+03:00

2025-06-17T09:59:00+03:00

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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Международный дискуссионный клуб "Валдай" проводит круглый стол на тему "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Круглый стол "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены" Круглый стол "Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены" 2025-06-17T09:59 true PT279M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

международный дискуссионный клуб "валдай", россия, видео