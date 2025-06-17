https://ria.ru/20250617/ukrainets-2023323803.html

В Запорожье осудили мужчину, планировавшего взорвать здание комендатуры

В Запорожье осудили мужчину, планировавшего взорвать здание комендатуры - РИА Новости, 17.06.2025

В Запорожье осудили мужчину, планировавшего взорвать здание комендатуры

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Цыплякова, планировавшего взорвать здание военной комендатуры... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:58:00+03:00

2025-06-17T13:58:00+03:00

2025-06-17T14:04:00+03:00

украина

запорожская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Цыплякова, планировавшего взорвать здание военной комендатуры Васильевки Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель суда. По его информации, в марте-августе 2024 года Цыпляков связался с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и вступил в террористическое сообщество. После чего получил задание взорвать здание военной комендатуры города Васильевка Запорожской области. Для этого он установил его расположение и определил наиболее удобное место и время закладки самодельного взрывного устройства (СВУ). По данным следствия, 13 августа 2024 года Цыпляков получил инструкцию по изготовлению и сборке СВУ, а также координаты тайника с его частями. Спустя три дня он забрал из тайника взрывчатое вещество и электродетонаторы, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту, прохождении обучения для террористической деятельности и перевозке взрывчатых веществ. Приговор в законную силу еще не вступил.

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украина, запорожская область, происшествия