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Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 17.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 17.06.2025 (обновлено: 19:44 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023410593.html
Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО
Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 17.06.2025
Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО
Канцлер Германии Фридрих Мерц вопреки требованиям РФ о нейтралитете Украины считает возможным вступление страны в НАТО в долгосрочной перспективе после... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:43:00+03:00
2025-06-17T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
фридрих мерц
мария захарова
сергей лавров
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц вопреки требованиям РФ о нейтралитете Украины считает возможным вступление страны в НАТО в долгосрочной перспективе после завершения конфликта, заявил он в интервью телеканалу ARD по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде. "Украине было предложено стать членом Европейского союза. Процесс начат. Членство в НАТО - вопрос решённый, но на данный момент эта тема не стоит на повестке. И не может стоять, потому что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО. Но в более долгосрочной перспективе это, конечно, возможно", - сказал Мерц. Он подчеркнул, что на данный момент первоочередной задачей является достижение безусловного прекращения огня на Украине, после чего, по словам политика, необходимо будет вести переговоры о мирном соглашении. В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение. Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
https://ria.ru/20250607/merts-2021555151.html
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в мире, украина, россия, киев, фридрих мерц, мария захарова, сергей лавров, нато, ard, g7, обострение отношений сша и ирана
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО, ARD, G7, Обострение отношений США и Ирана
Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО

Мерц: Украина, возможно, вступит в НАТО после завершения конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц вопреки требованиям РФ о нейтралитете Украины считает возможным вступление страны в НАТО в долгосрочной перспективе после завершения конфликта, заявил он в интервью телеканалу ARD по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде.
"Украине было предложено стать членом Европейского союза. Процесс начат. Членство в НАТО - вопрос решённый, но на данный момент эта тема не стоит на повестке. И не может стоять, потому что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО. Но в более долгосрочной перспективе это, конечно, возможно", - сказал Мерц.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Госдуме назвали заявления Мерца возмутительной ложью
7 июня, 20:06
Он подчеркнул, что на данный момент первоочередной задачей является достижение безусловного прекращения огня на Украине, после чего, по словам политика, необходимо будет вести переговоры о мирном соглашении.
В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Захарова ответила шуткой на слова Мерца о санкциях против России
15 июня, 20:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевФридрих МерцМария ЗахароваСергей ЛавровНАТОARDG7Обострение отношений США и Ирана
 
 
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