https://ria.ru/20250617/ukraina-2023410593.html

Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО

Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 17.06.2025

Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц вопреки требованиям РФ о нейтралитете Украины считает возможным вступление страны в НАТО в долгосрочной перспективе после... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:43:00+03:00

2025-06-17T19:43:00+03:00

2025-06-17T19:44:00+03:00

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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц вопреки требованиям РФ о нейтралитете Украины считает возможным вступление страны в НАТО в долгосрочной перспективе после завершения конфликта, заявил он в интервью телеканалу ARD по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде. "Украине было предложено стать членом Европейского союза. Процесс начат. Членство в НАТО - вопрос решённый, но на данный момент эта тема не стоит на повестке. И не может стоять, потому что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО. Но в более долгосрочной перспективе это, конечно, возможно", - сказал Мерц. Он подчеркнул, что на данный момент первоочередной задачей является достижение безусловного прекращения огня на Украине, после чего, по словам политика, необходимо будет вести переговоры о мирном соглашении. В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение. Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".

https://ria.ru/20250607/merts-2021555151.html

https://ria.ru/20250615/zaharova-2023009553.html

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