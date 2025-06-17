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В Черновцах группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ - РИА Новости, 17.06.2025
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Религия
 
16:08 17.06.2025 (обновлено: 17:50 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023355086.html
В Черновцах группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ
В Черновцах группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ - РИА Новости, 17.06.2025
В Черновцах группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ
Группа людей в балаклавах захватила собор канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе Украины и избила священника, заявили во... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:08:00+03:00
2025-06-17T17:50:00+03:00
религия
черновцы
украина
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Группа людей в балаклавах захватила собор канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе Украины и избила священника, заявили во вторник в украинском Союзе православных журналистов."В Черновцах 50 человек в балаклавах захватили кафедральный собор УПЦ. Боевики избили одного из священников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.Позже в союзе сообщили, что двоих избитых священников УПЦ увезла машина скорой помощи: у одного из них сломаны ребра, у другого – глубокое рассечение на голове. Кроме того, прихожане канонической Украинской православной церкви перекрыли одну из дорог в знак протеста против того, что их не допускают на территорию храма.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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черновцы, украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Черновцы, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В Черновцах группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ

В Черновцах группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ и избила священника

© Союз православных журналистовЗахват Свято-Духовского собора в Черновцах
Захват Свято-Духовского собора в Черновцах - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Союз православных журналистов
Захват Свято-Духовского собора в Черновцах
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Группа людей в балаклавах захватила собор канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе Украины и избила священника, заявили во вторник в украинском Союзе православных журналистов.
Черновцах 50 человек в балаклавах захватили кафедральный собор УПЦ. Боевики избили одного из священников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.
Позже в союзе сообщили, что двоих избитых священников УПЦ увезла машина скорой помощи: у одного из них сломаны ребра, у другого – глубокое рассечение на голове. Кроме того, прихожане канонической Украинской православной церкви перекрыли одну из дорог в знак протеста против того, что их не допускают на территорию храма.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Сторонники ПЦУ при поддержке сотрудников полиции начали силовой захват Свято-Ильинского храма канонической УПЦ в селе Заболотье - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
На западе Украины начался силовой захват храма УПЦ
30 мая, 19:21
 
РелигияЧерновцыУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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