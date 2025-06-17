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Запад разрушил историю Украины, заявил Володин - РИА Новости, 17.06.2025
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14:36 17.06.2025 (обновлено: 14:37 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023332810.html
Запад разрушил историю Украины, заявил Володин
Запад разрушил историю Украины, заявил Володин - РИА Новости, 17.06.2025
Запад разрушил историю Украины, заявил Володин
Представители западных государств и США разрушили историю Украины, переписав ее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:36:00+03:00
2025-06-17T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представители западных государств и США разрушили историю Украины, переписав ее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Коллеги, для понимания роли государственного русского языка, возьмите, просто вдумайтесь, что произошло на Украине, когда стали разрушать страну те, кто хотел её себе подчинить. А это, в первую очередь, представители западных государств и Соединённых Штатов Америки. Они разрушили их историю, переписав её, Сорос постарался", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. По его словам, "соровские учебники" были во всех школах и вузах. Затем происходило разрушение культуры на Украине. "Это переименование улиц, это отказ от классиков культуры, писателей, поэтов, разрушение государственного языка, русского языка, потому что большинство и сегодня на Украине говорит на русском языке", - добавил Володин. "Запрет его и жесточайшее наказание за использование, в том числе, детей, которые в школах учатся. И религия, раскололи, запретили Русскую православную церковь, видите, надругательство над храмами происходит. В итоге не стало нации, она подчинена. Государство утратило свой суверенитет, поэтому нам надо делать всё для того, чтобы защищать свой суверенитет", - подчеркнул председатель ГД.
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украина, сша, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь, в мире
Украина, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь, В мире
Запад разрушил историю Украины, заявил Володин

Володин: Запад и США разрушили историю Украины, переписав ее

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представители западных государств и США разрушили историю Украины, переписав ее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Коллеги, для понимания роли государственного русского языка, возьмите, просто вдумайтесь, что произошло на Украине, когда стали разрушать страну те, кто хотел её себе подчинить. А это, в первую очередь, представители западных государств и Соединённых Штатов Америки. Они разрушили их историю, переписав её, Сорос постарался", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, "соровские учебники" были во всех школах и вузах. Затем происходило разрушение культуры на Украине. "Это переименование улиц, это отказ от классиков культуры, писателей, поэтов, разрушение государственного языка, русского языка, потому что большинство и сегодня на Украине говорит на русском языке", - добавил Володин.
"Запрет его и жесточайшее наказание за использование, в том числе, детей, которые в школах учатся. И религия, раскололи, запретили Русскую православную церковь, видите, надругательство над храмами происходит. В итоге не стало нации, она подчинена. Государство утратило свой суверенитет, поэтому нам надо делать всё для того, чтобы защищать свой суверенитет", - подчеркнул председатель ГД.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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УкраинаСШАВячеслав ВолодинГосдума РФРусская православная церковьВ мире
 
 
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