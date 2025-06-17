https://ria.ru/20250617/ukraina-2023328763.html

Россия будет учитывать поставку техники Renault на Украину, заявил Мантуров

Россия будет учитывать поставку техники Renault на Украину, заявил Мантуров - РИА Новости, 17.06.2025

Россия будет учитывать поставку техники Renault на Украину, заявил Мантуров

Россия будет учитывать поставку техники компанией Renault Украине при рассмотрении вопроса о реализации обратного опциона, сообщил первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:19:00+03:00

2025-06-17T14:19:00+03:00

2025-06-17T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россия будет учитывать поставку техники компанией Renault Украине при рассмотрении вопроса о реализации обратного опциона, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Невзирая на то, что в 2022 году, когда подписывали договор о выходе компании из капитала и "АвтоВАЗа", и "Автофрамоса", который сегодня является "Москвичом" в Москве, опцион на шесть лет. Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион... не иметь возможности к реализации. <…> Компания Renault в целом поставляет технику (Украине. — Прим. ред.), и мы это знаем и видим. А когда уже из таких публичных источников происходят заявления, мы эти критерии точно будем учитывать", — сказал Мантуров в интервью РБК, оценивая возможность возвращения Renault на фоне новостей о том, что автоконцерн выразил готовность производить на Украине БПЛА.Первый вице-премьер РФ отметил, что компания Renault прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками, и не оказывала никакого содействия в этой части по отношению к "АвтоВАЗу". Компания Renault весной 2022 года передала в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас — у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео в феврале говорил, что компания не исключает возвращения в Россию.При этом мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault, отметив, что ему тут "вряд ли что-то светит". А президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что завод может сам эффективно развиваться, обеспечивая технологический суверенитет отрасли, и не ждет обратно бывшего акционера.Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь, Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.

https://ria.ru/20250609/zakharova-2021748190.html

https://realty.ria.ru/20250515/minpromtorg-2017097607.html

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