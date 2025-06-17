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"Войну не выиграть". На Западе предложили радикальные меры по Украине - РИА Новости, 17.06.2025
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08:57 17.06.2025 (обновлено: 15:27 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259611.html
"Войну не выиграть". На Западе предложили радикальные меры по Украине
"Войну не выиграть". На Западе предложили радикальные меры по Украине - РИА Новости, 17.06.2025
"Войну не выиграть". На Западе предложили радикальные меры по Украине
Западным странам придется заставить киевский режим пойти на компромисс ради завершения боевых действий, пишет Politico. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:57:00+03:00
2025-06-17T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Западным странам придется заставить киевский режим пойти на компромисс ради завершения боевых действий, пишет Politico.&quot;Полное восстановление территориальной целостности Украины потребует гораздо больше поддержки, а также эскалации, возможно, даже отправки западных сил или прямого вмешательства НАТО. Это то, что западные правительства не желают рассматривать. И это ставит перед нами сложную, но все более необходимую задачу: поддержка Украины может вскоре означать помочь ей закончить войну, а не выиграть ее&quot;, — говорится в публикации.Обозреватель считает, что такой компромиссный подход может позволить Украине сохранить свои текущие территории.Накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев лишился самого богатого и могущественного союзника, после того как Соединенные Штаты сократили поставки военной помощи ВСУ. Издание отмечает, что у Украины осталось три варианта: полагаться на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном или развивать собственное производство техники.На прошлой неделе глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим прекратит поставлять Киеву военную помощь после начала прекращения огня.
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259228.html
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023160778.html
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в мире, украина, киев, европа, гуидо крозетто, politico, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Европа, Гуидо Крозетто, Politico, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Войну не выиграть". На Западе предложили радикальные меры по Украине

Politico: Западу придется заставить Украину пойти на компромисс

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Западным странам придется заставить киевский режим пойти на компромисс ради завершения боевых действий, пишет Politico.
«

"Полное восстановление территориальной целостности Украины потребует гораздо больше поддержки, а также эскалации, возможно, даже отправки западных сил или прямого вмешательства НАТО. Это то, что западные правительства не желают рассматривать. И это ставит перед нами сложную, но все более необходимую задачу: поддержка Украины может вскоре означать помочь ей закончить войну, а не выиграть ее", — говорится в публикации.

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Обозреватель считает, что такой компромиссный подход может позволить Украине сохранить свои текущие территории.
Накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев лишился самого богатого и могущественного союзника, после того как Соединенные Штаты сократили поставки военной помощи ВСУ. Издание отмечает, что у Украины осталось три варианта: полагаться на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном или развивать собственное производство техники.
На прошлой неделе глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим прекратит поставлять Киеву военную помощь после начала прекращения огня.
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