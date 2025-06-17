https://ria.ru/20250617/uest-2023441464.html

Канье Уэст сменил имя из-за бюрократической формальности

Канье Уэст сменил имя из-за бюрократической формальности - РИА Новости, 17.06.2025

Канье Уэст сменил имя из-за бюрократической формальности

Американский рэпер Канье Уэст "переименовался" в Йе Йе из-за бюрократической формальности, требовавшей от него обязательно указать и имя, и фамилию в связанных... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:55:00+03:00

2025-06-17T23:55:00+03:00

2025-06-17T23:55:00+03:00

шоубиз

канье уэст

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст "переименовался" в Йе Йе из-за бюрократической формальности, требовавшей от него обязательно указать и имя, и фамилию в связанных с его бизнесом документах, пишет издание Page Six со ссылкой на представителя Уэста. Ранее издание New York Post со ссылкой на документы сообщило, что Канье Уэст сменил имя с Йе на Йе Йе. "Представитель Уэста объяснил, что недоразумение произошло по причине "странности, возникшей из-за онлайн-формы, в которой требовалось указать что-то и в поле имени, и в поле фамилии", - говорится в статье. Сам же рэпер, как отмечается, настаивает на том, чтобы его называли исключительно Йе, однако в музыкальной индустрии к нему до сих пор обращаются с использованием данного ему при рождении имени.

https://ria.ru/20250610/kane-2022090490.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канье уэст