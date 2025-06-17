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Канье Уэст сменил имя из-за бюрократической формальности
Канье Уэст сменил имя из-за бюрократической формальности - РИА Новости, 17.06.2025
Канье Уэст сменил имя из-за бюрократической формальности
Американский рэпер Канье Уэст "переименовался" в Йе Йе из-за бюрократической формальности, требовавшей от него обязательно указать и имя, и фамилию в связанных... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:55:00+03:00
2025-06-17T23:55:00+03:00
2025-06-17T23:55:00+03:00
шоубиз
канье уэст
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст "переименовался" в Йе Йе из-за бюрократической формальности, требовавшей от него обязательно указать и имя, и фамилию в связанных с его бизнесом документах, пишет издание Page Six со ссылкой на представителя Уэста. Ранее издание New York Post со ссылкой на документы сообщило, что Канье Уэст сменил имя с Йе на Йе Йе. "Представитель Уэста объяснил, что недоразумение произошло по причине "странности, возникшей из-за онлайн-формы, в которой требовалось указать что-то и в поле имени, и в поле фамилии", - говорится в статье. Сам же рэпер, как отмечается, настаивает на том, чтобы его называли исключительно Йе, однако в музыкальной индустрии к нему до сих пор обращаются с использованием данного ему при рождении имени.
https://ria.ru/20250610/kane-2022090490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канье уэст
Канье Уэст сменил имя из-за бюрократической формальности
Page Six: Канье Уэст переименовался в Йе Йе из-за бюрократической формальности