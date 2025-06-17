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ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области - РИА Новости, 17.06.2025
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12:30 17.06.2025 (обновлено: 14:26 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/udar-2023301273.html
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области - РИА Новости, 17.06.2025
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области
Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:30:00+03:00
2025-06-17T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
запорожье
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
игорь клименко
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области, сообщило Минобороны."Сегодня ночью &lt;...&gt; нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", — указали в ведомстве. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали как минимум о трех взрывах в Киеве и области на фоне воздушной тревоги. Глава МВД страны Игорь Клименко заявил о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры.По данным издания "Страна.ua", в украинской столице поразили склады с боеприпасами. Начались сильные пожары, для их тушения использовалась авиация, в городе ухудшилось качество воздуха. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html
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киевская область, запорожье, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, игорь клименко
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Запорожье, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Игорь Клименко
ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", — указали в ведомстве.
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Минувшей ночью украинские СМИ сообщали как минимум о трех взрывах в Киеве и области на фоне воздушной тревоги. Глава МВД страны Игорь Клименко заявил о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры.
По данным издания "Страна.ua", в украинской столице поразили склады с боеприпасами. Начались сильные пожары, для их тушения использовалась авиация, в городе ухудшилось качество воздуха.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьЗапорожьеУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьИгорь Клименко
 
 
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