https://ria.ru/20250617/udar-2023301273.html

ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области

ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области - РИА Новости, 17.06.2025

ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области

Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:30:00+03:00

2025-06-17T12:30:00+03:00

2025-06-17T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области, сообщило Минобороны."Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", — указали в ведомстве. Минувшей ночью украинские СМИ сообщали как минимум о трех взрывах в Киеве и области на фоне воздушной тревоги. Глава МВД страны Игорь Клименко заявил о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры.По данным издания "Страна.ua", в украинской столице поразили склады с боеприпасами. Начались сильные пожары, для их тушения использовалась авиация, в городе ухудшилось качество воздуха. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область, запорожье, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, игорь клименко