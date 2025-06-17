https://ria.ru/20250617/tyuleni-2023282871.html

Конкурсантка экопремии поучаствовала в выпуске спасенных тюленей

Конкурсантка экопремии поучаствовала в выпуске спасенных тюленей - РИА Новости, 17.06.2025

Конкурсантка экопремии поучаствовала в выпуске спасенных тюленей

При участии инспектора Росприроднадзора и участницы Международной премии "Экология – дело каждого" 16 июня на заповедной Куршской косе выпустили в Балтику двух... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:56:00+03:00

2025-06-17T10:56:00+03:00

2025-06-17T11:09:00+03:00

экология

общество

россия

балтийское море

калининград

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

москвариум

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023280313_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_dd5fba53f9c39a218de91b87ea87f982.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. При участии инспектора Росприроднадзора и участницы Международной премии "Экология – дело каждого" 16 июня на заповедной Куршской косе выпустили в Балтику двух спасенных тюленей, сообщает пресс-центр премии. Истощенных детенышей выходили в реабилитационном центре для морских млекопитающих на базе Атлантического филиала Государственного научного центра РФ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО). Оператором реабилитационного центра стала автономная некоммерческая организация "Сердце морей", созданная по инициативе Центра океанографии и морской биологии "Москвариум". Целью организации является спасение, реабилитация и возвращение в естественную среду морских млекопитающих и других водных животных для сохранения и восполнения природных популяций. Самое активное участие в проекте реабилитации детенышей краснокнижных тюленей приняли ученые ВНИРО. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, серые балтийские тюлени оказываются в центре реабилитации по разным причинам. Нередко их находят на побережье ранеными и истощенными. Разрешение на их изъятие из дикой природы и выпуск в среду естественного обитания дает Росприроднадзор. Сотрудники внимательно следят за судьбой подопечных и всегда участвуют в таком важном событии, как возвращение спасенных краснокнижных животных в естественную среду обитания. В этот раз на Куршской косе вместе со специалистами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ВНИРО и АНО "Сердце морей" участие в выпуске двух серых тюленей в Балтийское море приняла участница Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" из Калининграда 11-летняя Ксения Алферова. В своем видеоблоге девочка рассказала о важности вторичной переработки отходов, а еще одна из работ Ксении посвящена экологическому туризму на Куршской косе. "Тюлени успешно прошли реабилитацию, накопили необходимый жирок и были возвращены в естественную среду обитания. Росприроднадзор в этом плане активно сотрудничает с разными центрами спасения и помогает найти пострадавшим животным приют, оказать им необходимое лечение. Тюлений "выпускной" – всегда волнительное и очень трогательное событие", – сказала Радионова. Детеныши тюленей стали первыми спасенными животными центра реабилитации. Туда они попали крайне истощенными. Их вес составлял всего 15 килограммов – на 60% меньше нормы. Но к концу процесса реабилитации все тюленята поправились – вес каждого составляет порядка 40 килограммов – и благодаря короткому сроку реабилитации и оперативному набору требуемой массы готовы быстро адаптироваться к естественным условиям. Радионова отметила, что участие детей и подростков в мероприятиях по возвращению животных в дикую природу – не просто яркое событие. Подобная практика поможет сформировать у подрастающего поколения осознанное бережное отношение к природе. Общаясь с зоологами и экологами, ребята много узнают не только об особенностях заботы о тюленях, но и о том, как действовать в случае обнаружения раненого животного, чтобы не навредить ему. Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и призвана привить экопривычки у детей и взрослых. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За пять лет в проекте приняли участие 95 государств со всех континентов, поступило свыше 320 тысяч заявок. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны. С начала реализации проекта более 700 детей отдохнули в детских оздоровительных учреждениях на Байкале и Черном море.

https://ria.ru/20250605/tyulen-2021135211.html

https://ria.ru/20250504/delfin-2014938442.html

https://ria.ru/20250527/sotrudnik-2019256223.html

россия

балтийское море

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, балтийское море, калининград, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москвариум, ксения алферова (актриса)