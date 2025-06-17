https://ria.ru/20250617/tsentr-2023278183.html

В центральных районах Лос-Анджелеса сократили комендантский час

В центральных районах Лос-Анджелеса сократили комендантский час - РИА Новости, 17.06.2025

В центральных районах Лос-Анджелеса сократили комендантский час

Комендантский час в центре Лос-Анджелеса, где в начале июня начались протесты и беспорядки, сокращен на два часа, заявила мэр города Карен Басс. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:36:00+03:00

2025-06-17T10:36:00+03:00

2025-06-17T10:36:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комендантский час в центре Лос-Анджелеса, где в начале июня начались протесты и беспорядки, сокращен на два часа, заявила мэр города Карен Басс. Ранее комендантский час действовал в центральных районах Лос-Анджелеса с 08.00 (6.00 мск) до 06.00 (16.00 мск). "Я сокращаю комендантский час в центре Лос-Анджелеса, теперь он будет начинаться в 10 вечера (8.00 мск)", - написала градоначальница на своей странице в соцсети X. Таким образом, комендантский час будет длиться восемь часов. Как отметила мэр, комендантский час будет сокращен благодаря действиям городских властей, которые, по ее словам, помогли защитить бизнес и население города от злоумышленников. Протесты против политики президента США Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023251967.html

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в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, протесты в калифорнии