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Какие военные цели на Украине поразили российские ВКС? - РИА Новости, 17.06.2025
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17:44 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tsel-2023383306.html
Какие военные цели на Украине поразили российские ВКС?
Какие военные цели на Украине поразили российские ВКС? - РИА Новости, 17.06.2025
Какие военные цели на Украине поразили российские ВКС?
Вооруженные силы России нанесли беспрецедентный по мощности и эффективности удар по Украине. Атаковано огромное количество военных целей, использовалось самое... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:44:00+03:00
2025-06-17T17:44:00+03:00
киев
украина
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли беспрецедентный по мощности и эффективности удар по Украине. Атаковано огромное количество военных целей, использовалось самое современное и разнообразное вооружение.Основной удар пришелся по Киеву и области, также громкие взрывы звучали в Одессе, Полтавской, Сумской, Запорожской, Николаевской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях. Был уничтожен крупнейший склад с натовским вооружением, атакованы предприятия ВПК в Киеве, ударили и по объектам логистики.В Киеве нечем дышать из-за пожаровСамый мощный удар был нанесен по военным объектам в Киеве, в результате в городе вспыхнули сильные многочисленные пожары, которые не могут потушить даже с привлечением вертолетов.О резком ухудшении качества воздуха в украинской столице из-за вспыхнувшего огня в результате ударов написало местное информационное агентство УНИАН.О том, что по Киеву был нанесен "один из самых страшных ударов", написал и Владимир Зеленский, вынужденный среагировать на невероятную по своим масштабам атаку. По его информации, ВС России использовали "более 440 дронов и 32 ракеты".Мощнейший удар по украинской столицеПод атакой в Киеве оказались военные объекты, предприятия ВПК и аэропорт."Киев в огне — основной целью стали аэропорты и критическая инфраструктура в столице и пригороде... Известно о мощном пожаре возле аэропорта Жуляны и машиностроительного завода "Визар". Зафиксированы прилёты по заводу "Меридиан", радиозаводу в Дарницком районе и по общежитию национального авиационного университета", — написал в своем телеграмм-канале Олег Царев.Подтверждают данную информацию многие российские военкоры."По сообщениям мониторинговых каналов Украины, атака была комбинированной – также по Киеву били "Кинжалами" и баллистикой, зафиксированы пуски "Калибров" с акватории Чёрного моря.В городе до сих пор наблюдаются сильные пожары в районе аэропорта Жулян, промышленной части Дарницкого и Соломенского районов, что свидетельствует о поражении намеченных целей", — сообщает телеграмм-канал WarGonzo.ПВО не справилось, уничтожен крупнейший склад с оружием НАТОА военкор Юрий Подоляка обратил внимание на обратить внимание на резко уменьшившийся процент сбитых наших дронов и ракет."Противник сумел сбить чуть больше половины наших БПЛА. И это наихудший показатель за все время наблюдений", — написал Юрий Подоляка.Также военкор написал об уничтожении российскими ВКС во время ночного налета крупного склада ВСУ с натовским боекомплектом. В результате чего в украинских пабликах началась настоящая истерика."У меня единственный вопрос: зачем накапливать на складах БК, чтобы по нему ударили, и он детонировал до утра, если на фронте сейчас лютый дефицит боеприпасов?" — задаются вопросом на Украине.Для уничтожения склада "16 наших гераней уложили в одну точку". Безусловно, что поражение стратегических военных запасов противника — это тот результат, который в скором времени скажется на фронте.Пылает НПЗ в Кременчуге, удары по логистикеНо не только по Киеву и области наносились массированные удары. В ночь на 15 июня ВС России нанесли групповой удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило Минобороны. Как утверждает военное ведомство, завод снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе.Благодаря комбинированному удару высокоточным оружием воздушного и морского базирования и БПЛА цель удара была достигнута, а объект поражен".Об атаке в Одесской области, целью которой стали логистические объекты на территории морского торгового порта, через который осуществлялась перевалка боеприпасов и зарубежной техники, поставляемой по черноморскому и дунайскому направлениям, рассказали в телеграмм-канале "Донбасский партизан".В результате были полностью разрушены два склада (1000 кв. м), хранившие средства связи Harris, приборы ночного видения AN/PVS-31 и 60-мм мины M721, и возник сильный пожар."Это поражение осложняет цепочку поставок по маршрутам Румыния – Измаил – Белгород-Днестровский – линия фронта, критичную для снабжения подразделений ВСУ на южном направлении", — сообщает "Донбасский партизан".Как видим, результаты ударов Российских ВС вызывают серьезную тревогу у руководства Украины, а ПВО противника работает всё хуже, что неизменно скажется на сроках окончания СВО.
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киев, украина, россия
Киев, Украина, Россия

Какие военные цели на Украине поразили российские ВКС?

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли беспрецедентный по мощности и эффективности удар по Украине. Атаковано огромное количество военных целей, использовалось самое современное и разнообразное вооружение.
Основной удар пришелся по Киеву и области, также громкие взрывы звучали в Одессе, Полтавской, Сумской, Запорожской, Николаевской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях. Был уничтожен крупнейший склад с натовским вооружением, атакованы предприятия ВПК в Киеве, ударили и по объектам логистики.

В Киеве нечем дышать из-за пожаров

Самый мощный удар был нанесен по военным объектам в Киеве, в результате в городе вспыхнули сильные многочисленные пожары, которые не могут потушить даже с привлечением вертолетов.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом
О резком ухудшении качества воздуха в украинской столице из-за вспыхнувшего огня в результате ударов написало местное информационное агентство УНИАН.
О том, что по Киеву был нанесен "один из самых страшных ударов", написал и Владимир Зеленский, вынужденный среагировать на невероятную по своим масштабам атаку. По его информации, ВС России использовали "более 440 дронов и 32 ракеты".

Мощнейший удар по украинской столице

Под атакой в Киеве оказались военные объекты, предприятия ВПК и аэропорт.
© Google MapsАэропорт Жуляны. Спутниковый снимок
Аэропорт Жуляны. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Google Maps
Аэропорт Жуляны. Спутниковый снимок
"Киев в огне — основной целью стали аэропорты и критическая инфраструктура в столице и пригороде... Известно о мощном пожаре возле аэропорта Жуляны и машиностроительного завода "Визар". Зафиксированы прилёты по заводу "Меридиан", радиозаводу в Дарницком районе и по общежитию национального авиационного университета", — написал в своем телеграмм-канале Олег Царев.
Подтверждают данную информацию многие российские военкоры.
"По сообщениям мониторинговых каналов Украины, атака была комбинированной – также по Киеву били "Кинжалами" и баллистикой, зафиксированы пуски "Калибров" с акватории Чёрного моря.
© Минобороны РФРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Минобороны РФ
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
В городе до сих пор наблюдаются сильные пожары в районе аэропорта Жулян, промышленной части Дарницкого и Соломенского районов, что свидетельствует о поражении намеченных целей", — сообщает телеграмм-канал WarGonzo.

ПВО не справилось, уничтожен крупнейший склад с оружием НАТО

А военкор Юрий Подоляка обратил внимание на обратить внимание на резко уменьшившийся процент сбитых наших дронов и ракет.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
"Противник сумел сбить чуть больше половины наших БПЛА. И это наихудший показатель за все время наблюдений", — написал Юрий Подоляка.
Также военкор написал об уничтожении российскими ВКС во время ночного налета крупного склада ВСУ с натовским боекомплектом. В результате чего в украинских пабликах началась настоящая истерика.
"У меня единственный вопрос: зачем накапливать на складах БК, чтобы по нему ударили, и он детонировал до утра, если на фронте сейчас лютый дефицит боеприпасов?" — задаются вопросом на Украине.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом
Для уничтожения склада "16 наших гераней уложили в одну точку". Безусловно, что поражение стратегических военных запасов противника — это тот результат, который в скором времени скажется на фронте.

Пылает НПЗ в Кременчуге, удары по логистике

Но не только по Киеву и области наносились массированные удары. В ночь на 15 июня ВС России нанесли групповой удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило Минобороны. Как утверждает военное ведомство, завод снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе.
© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
Расчет ОТРК Искандер-М точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Минобороны России
Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
Благодаря комбинированному удару высокоточным оружием воздушного и морского базирования и БПЛА цель удара была достигнута, а объект поражен".
Об атаке в Одесской области, целью которой стали логистические объекты на территории морского торгового порта, через который осуществлялась перевалка боеприпасов и зарубежной техники, поставляемой по черноморскому и дунайскому направлениям, рассказали в телеграмм-канале "Донбасский партизан".
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области
В результате были полностью разрушены два склада (1000 кв. м), хранившие средства связи Harris, приборы ночного видения AN/PVS-31 и 60-мм мины M721, и возник сильный пожар.
"Это поражение осложняет цепочку поставок по маршрутам Румыния – Измаил – Белгород-Днестровский – линия фронта, критичную для снабжения подразделений ВСУ на южном направлении", — сообщает "Донбасский партизан".
© Минобороны РоссииРоссийские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
Российские войска ударом Искандера уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Минобороны России
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области
Как видим, результаты ударов Российских ВС вызывают серьезную тревогу у руководства Украины, а ПВО противника работает всё хуже, что неизменно скажется на сроках окончания СВО.
 
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