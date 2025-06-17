https://ria.ru/20250617/tsel-2023383306.html

Какие военные цели на Украине поразили российские ВКС?

Какие военные цели на Украине поразили российские ВКС? - РИА Новости, 17.06.2025

Какие военные цели на Украине поразили российские ВКС?

Вооруженные силы России нанесли беспрецедентный по мощности и эффективности удар по Украине. Атаковано огромное количество военных целей, использовалось самое... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:44:00+03:00

2025-06-17T17:44:00+03:00

2025-06-17T17:44:00+03:00

киев

украина

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли беспрецедентный по мощности и эффективности удар по Украине. Атаковано огромное количество военных целей, использовалось самое современное и разнообразное вооружение.Основной удар пришелся по Киеву и области, также громкие взрывы звучали в Одессе, Полтавской, Сумской, Запорожской, Николаевской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях. Был уничтожен крупнейший склад с натовским вооружением, атакованы предприятия ВПК в Киеве, ударили и по объектам логистики.В Киеве нечем дышать из-за пожаровСамый мощный удар был нанесен по военным объектам в Киеве, в результате в городе вспыхнули сильные многочисленные пожары, которые не могут потушить даже с привлечением вертолетов.О резком ухудшении качества воздуха в украинской столице из-за вспыхнувшего огня в результате ударов написало местное информационное агентство УНИАН.О том, что по Киеву был нанесен "один из самых страшных ударов", написал и Владимир Зеленский, вынужденный среагировать на невероятную по своим масштабам атаку. По его информации, ВС России использовали "более 440 дронов и 32 ракеты".Мощнейший удар по украинской столицеПод атакой в Киеве оказались военные объекты, предприятия ВПК и аэропорт."Киев в огне — основной целью стали аэропорты и критическая инфраструктура в столице и пригороде... Известно о мощном пожаре возле аэропорта Жуляны и машиностроительного завода "Визар". Зафиксированы прилёты по заводу "Меридиан", радиозаводу в Дарницком районе и по общежитию национального авиационного университета", — написал в своем телеграмм-канале Олег Царев.Подтверждают данную информацию многие российские военкоры."По сообщениям мониторинговых каналов Украины, атака была комбинированной – также по Киеву били "Кинжалами" и баллистикой, зафиксированы пуски "Калибров" с акватории Чёрного моря.В городе до сих пор наблюдаются сильные пожары в районе аэропорта Жулян, промышленной части Дарницкого и Соломенского районов, что свидетельствует о поражении намеченных целей", — сообщает телеграмм-канал WarGonzo.ПВО не справилось, уничтожен крупнейший склад с оружием НАТОА военкор Юрий Подоляка обратил внимание на обратить внимание на резко уменьшившийся процент сбитых наших дронов и ракет."Противник сумел сбить чуть больше половины наших БПЛА. И это наихудший показатель за все время наблюдений", — написал Юрий Подоляка.Также военкор написал об уничтожении российскими ВКС во время ночного налета крупного склада ВСУ с натовским боекомплектом. В результате чего в украинских пабликах началась настоящая истерика."У меня единственный вопрос: зачем накапливать на складах БК, чтобы по нему ударили, и он детонировал до утра, если на фронте сейчас лютый дефицит боеприпасов?" — задаются вопросом на Украине.Для уничтожения склада "16 наших гераней уложили в одну точку". Безусловно, что поражение стратегических военных запасов противника — это тот результат, который в скором времени скажется на фронте.Пылает НПЗ в Кременчуге, удары по логистикеНо не только по Киеву и области наносились массированные удары. В ночь на 15 июня ВС России нанесли групповой удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщило Минобороны. Как утверждает военное ведомство, завод снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе.Благодаря комбинированному удару высокоточным оружием воздушного и морского базирования и БПЛА цель удара была достигнута, а объект поражен".Об атаке в Одесской области, целью которой стали логистические объекты на территории морского торгового порта, через который осуществлялась перевалка боеприпасов и зарубежной техники, поставляемой по черноморскому и дунайскому направлениям, рассказали в телеграмм-канале "Донбасский партизан".В результате были полностью разрушены два склада (1000 кв. м), хранившие средства связи Harris, приборы ночного видения AN/PVS-31 и 60-мм мины M721, и возник сильный пожар."Это поражение осложняет цепочку поставок по маршрутам Румыния – Измаил – Белгород-Днестровский – линия фронта, критичную для снабжения подразделений ВСУ на южном направлении", — сообщает "Донбасский партизан".Как видим, результаты ударов Российских ВС вызывают серьезную тревогу у руководства Украины, а ПВО противника работает всё хуже, что неизменно скажется на сроках окончания СВО.

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киев, украина, россия