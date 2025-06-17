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Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран, пишет CNN - РИА Новости, 17.06.2025
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23:20 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023437674.html
Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран, пишет CNN
Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран, пишет CNN - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран, пишет CNN
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи отправки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь сделки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:20:00+03:00
2025-06-17T23:20:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
дональд трамп
казем джалали
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи отправки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь сделки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. "Трамп на данный момент отказался от идеи отправки высокопоставленных чиновников во взаимно согласованное место на Ближнем Востоке для встречи с иранцами и попытки прийти к сделке", - говорится в сообщении. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по подземному центру обогащения урана в Фордо. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023240195.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023405370.html
иран
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в мире, иран, израиль, ближний восток, дональд трамп, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Казем Джалали, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран, пишет CNN

CNN: Трамп отказался послать чиновников в Иран, чтобы попытаться достичь сделки

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Alex Brandon
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи отправки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь сделки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
«
"Трамп на данный момент отказался от идеи отправки высокопоставленных чиновников во взаимно согласованное место на Ближнем Востоке для встречи с иранцами и попытки прийти к сделке", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ раскрыли причину призыва Трампа к эвакуации из Тегерана
Вчера, 03:39
Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по подземному центру обогащения урана в Фордо.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
Вчера, 08:00
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Воздушное пространство Ирана находится под контролем США, заявил Трамп
Вчера, 19:01
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокДональд ТрампКазем ДжалалиМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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