https://ria.ru/20250617/tramp-2023437674.html

Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран, пишет CNN

Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран, пишет CNN - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп отказался отправить чиновников на переговоры в Иран, пишет CNN

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи отправки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь сделки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:20:00+03:00

2025-06-17T23:20:00+03:00

2025-06-17T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи отправки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь сделки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников. "Трамп на данный момент отказался от идеи отправки высокопоставленных чиновников во взаимно согласованное место на Ближнем Востоке для встречи с иранцами и попытки прийти к сделке", - говорится в сообщении. Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по подземному центру обогащения урана в Фордо. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023240195.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023405370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, ближний восток, дональд трамп, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте