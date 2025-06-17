https://ria.ru/20250617/tramp-2023409369.html

Хаменеи находится в безопасности, заявил Трамп

Хаменеи находится в безопасности, заявил Трамп - РИА Новости, 17.06.2025

Хаменеи находится в безопасности, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:31:00+03:00

2025-06-17T19:31:00+03:00

2025-06-17T19:50:00+03:00

в мире

сша

иран

дональд трамп

али хаменеи

тегеран (город)

казем джалали

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_141e03541d01bef0d3826d28883f08b3.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять"."Мы знаем, где именно прячется так называемый "верховный лидер". Он - легкая мишень, но он в безопасности, мы не планируем его устранять (убивать!), по крайней мере сейчас", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.В понедельник газета Jerusalem Post со ссылкой на американские и европейские источники написала, что Трамп, как ожидается, даст Ирану "последний шанс" сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, но это предложение будет основано на "американском принципе нулевого обогащения урана".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023366261.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

сша

иран

тегеран (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, дональд трамп, али хаменеи, тегеран (город), казем джалали, израиль