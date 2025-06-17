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Хаменеи находится в безопасности, заявил Трамп - РИА Новости, 17.06.2025
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19:31 17.06.2025 (обновлено: 19:50 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023409369.html
Хаменеи находится в безопасности, заявил Трамп
Хаменеи находится в безопасности, заявил Трамп - РИА Новости, 17.06.2025
Хаменеи находится в безопасности, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:31:00+03:00
2025-06-17T19:50:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
али хаменеи
тегеран (город)
казем джалали
израиль
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять"."Мы знаем, где именно прячется так называемый "верховный лидер". Он - легкая мишень, но он в безопасности, мы не планируем его устранять (убивать!), по крайней мере сейчас", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.В понедельник газета Jerusalem Post со ссылкой на американские и европейские источники написала, что Трамп, как ожидается, даст Ирану "последний шанс" сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, но это предложение будет основано на "американском принципе нулевого обогащения урана".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023366261.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
сша
иран
тегеран (город)
израиль
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в мире, сша, иран, дональд трамп, али хаменеи, тегеран (город), казем джалали, израиль
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Тегеран (город), Казем Джалали, Израиль
Хаменеи находится в безопасности, заявил Трамп

Трамп: местонахождение Хаменеи известно, но США пока не намерены устранять его

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять".
«
"Мы знаем, где именно прячется так называемый "верховный лидер". Он - легкая мишень, но он в безопасности, мы не планируем его устранять (убивать!), по крайней мере сейчас", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп не поддержал идею Израиля об убийстве Хаменеи, пишет Axios
Вчера, 16:50
В понедельник газета Jerusalem Post со ссылкой на американские и европейские источники написала, что Трамп, как ожидается, даст Ирану "последний шанс" сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, но это предложение будет основано на "американском принципе нулевого обогащения урана".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранДональд ТрампАли ХаменеиТегеран (город)Казем ДжалалиИзраиль
 
 
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