https://ria.ru/20250617/tramp-2023405370.html

Воздушное пространство Ирана находится под контролем США, заявил Трамп

Воздушное пространство Ирана находится под контролем США, заявил Трамп - РИА Новости, 17.06.2025

Воздушное пространство Ирана находится под контролем США, заявил Трамп

США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО, заявил во вторник... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:01:00+03:00

2025-06-17T19:01:00+03:00

2025-06-17T19:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.Во вторник представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов."Теперь у нас полный и абсолютный контроль над небом Ирана. У Ирана было хорошее оборудование для отслеживания и другая оборонительная техника, причем в больших количествах, но это ничто по сравнению с американскими разработками и вооружением. Никто не делает его лучше, чем старая добрая Америка", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки

https://ria.ru/20250617/frg-2023385609.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, министерство обороны сша, дональд трамп, казем джалали, сша, израиль, иран