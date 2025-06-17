https://ria.ru/20250617/tramp-2023380932.html

CNN: Трамп не хочет втягивать США в военную кампанию Израиля против Ирана

CNN: Трамп не хочет втягивать США в военную кампанию Израиля против Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

CNN: Трамп не хочет втягивать США в военную кампанию Израиля против Ирана

Президент США Дональд Трамп не хочет втягивать страну в военную кампанию Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана, однако в его администрации признают, что... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:36:00+03:00

2025-06-17T17:36:00+03:00

2025-06-17T17:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июня – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет втягивать страну в военную кампанию Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана, однако в его администрации признают, что без американской помощи уничтожить иранскую программу невозможно, передает во вторник телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, Израиль нуждается в американских бомбах, способных поражать подземные объекты, и в бомбардировщиках B-2, которые могут их доставить. Разведка США считает, что удары Израиля, несмотря на серьёзные разрушения на объекте в Натанзе, могли лишь отсрочить развитие иранской ядерной программы сроком на несколько месяцев. При этом, как уточняется, укреплённый центр обогащения урана в Фордо остался практически нетронутым. По информации телеканала, военные США, в частности, Центральное командование, воспринимали угрозу со стороны Ирана острее, чем гражданская разведка, и накануне операции Израиля призывали усилить поддержку Тель-Авива. Трамп накануне на саммите G7 в Канаде призвал Иран и Израиль "начать переговоры, пока не стало слишком поздно", но при этом в эфире телеканала ABC не исключил, что США всё же могут оказаться втянуты в конфликт.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023353472.html

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в мире, израиль, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте