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В Китае сделали предостережение из-за нового заявления Трампа о России
В Китае сделали предостережение из-за нового заявления Трампа о России - РИА Новости, 17.06.2025
В Китае сделали предостережение из-за нового заявления Трампа о России
Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" (G8) было... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:32:00+03:00
2025-06-17T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" (G8) было ошибкой."Трамп хочет, чтобы Россия вернулась в G7 — в западный альянс. Его намерение совершенно ясно: склонить Россию на свою сторону, чтобы противостоять Китаю", — написал один из комментаторов."Люди с разными идеалами не могут сотрудничать. Сегодня Россию уговаривают, а завтра выгонят. Путина много раз обманывали, и он никогда больше не будет доверять США и Западу", — отметил другой."G7 — это отсталая группа", — поделился мнением еще один пользователь."Большая семерка" — это устаревший паровоз. Движущая сила, ведущая мир в упадок" — заключили читатели.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из G8 было большой ошибкой.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X похвалил Трампа за то, что он на встрече G7 поставил на место "европейских собачонок" и отказался обсуждать санкции.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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