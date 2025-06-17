Рейтинг@Mail.ru
В Китае сделали предостережение из-за нового заявления Трампа о России - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 17.06.2025 (обновлено: 17:40 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/tramp-2023379126.html
В Китае сделали предостережение из-за нового заявления Трампа о России
В Китае сделали предостережение из-за нового заявления Трампа о России - РИА Новости, 17.06.2025
В Китае сделали предостережение из-за нового заявления Трампа о России
Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" (G8) было... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:32:00+03:00
2025-06-17T17:40:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дмитрий песков
дональд трамп
g8
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021391155_586:91:2570:1207_1920x0_80_0_0_4da28db36024f3c2c9bf321ef566c8f4.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" (G8) было ошибкой."Трамп хочет, чтобы Россия вернулась в G7 — в западный альянс. Его намерение совершенно ясно: склонить Россию на свою сторону, чтобы противостоять Китаю", — написал один из комментаторов."Люди с разными идеалами не могут сотрудничать. Сегодня Россию уговаривают, а завтра выгонят. Путина много раз обманывали, и он никогда больше не будет доверять США и Западу", — отметил другой."G7 — это отсталая группа", — поделился мнением еще один пользователь."Большая семерка" — это устаревший паровоз. Движущая сила, ведущая мир в упадок" — заключили читатели.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из G8 было большой ошибкой.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X похвалил Трампа за то, что он на встрече G7 поставил на место "европейских собачонок" и отказался обсуждать санкции.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250617/tramp-2023368191.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023365359.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021391155_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_23fbe73553ab43a9cb60cee7ae157640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, дмитрий песков, дональд трамп, g8, g7
В мире, Россия, США, Китай, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, G8, G7

В Китае сделали предостережение из-за нового заявления Трампа о России

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" (G8) было ошибкой.
"Трамп хочет, чтобы Россия вернулась в G7 — в западный альянс. Его намерение совершенно ясно: склонить Россию на свою сторону, чтобы противостоять Китаю", — написал один из комментаторов.
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп обвинил Макрона во лжи о причине его отъезда с саммита G7
17:01
"Люди с разными идеалами не могут сотрудничать. Сегодня Россию уговаривают, а завтра выгонят. Путина много раз обманывали, и он никогда больше не будет доверять США и Западу", — отметил другой.
"G7 — это отсталая группа", — поделился мнением еще один пользователь.
"Большая семерка" — это устаревший паровоз. Движущая сила, ведущая мир в упадок" — заключили читатели.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из G8 было большой ошибкой.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X похвалил Трампа за то, что он на встрече G7 поставил на место "европейских собачонок" и отказался обсуждать санкции.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Всех отчитал". Во Франции отреагировали на заявление Трампа о России
16:45
 
В миреРоссияСШАКитайДмитрий ПесковДональд ТрампG8G7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала