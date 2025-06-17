https://ria.ru/20250617/tramp-2023365359.html

"Всех отчитал". Во Франции отреагировали на заявление Трампа о России

"Всех отчитал". Во Франции отреагировали на заявление Трампа о России - РИА Новости, 17.06.2025

"Всех отчитал". Во Франции отреагировали на заявление Трампа о России

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х поддержал заявление президента Дональда Трампа об ошибке Запада, исключившего Россию из "Большой восьмерки". РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:45:00+03:00

2025-06-17T16:45:00+03:00

2025-06-17T16:45:00+03:00

в мире

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флориан филиппо

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обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х поддержал заявление президента Дональда Трампа об ошибке Запада, исключившего Россию из "Большой восьмерки"."Трамп отчитал всех глав стран "Большой семерки" за идиотское исключение России из организации и за то, что они развязали войну! Он прав!" — написал французский политик.Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает встречу и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного", попутно отчитав президента Франции Эммануэля Макрона за ошибочные предположения о его отъезде.

https://ria.ru/20250617/bloomberg-2023332481.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023313733.html

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в мире, франция, россия, сша, флориан филиппо, дональд трамп, g7, обострение отношений сша и ирана, эммануэль макрон