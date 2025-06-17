https://ria.ru/20250617/tramp-2023319804.html
Трамп остался недоволен военным парадом в США, пишут СМИ
Трамп остался недоволен военным парадом в США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп остался недоволен военным парадом в США, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп остался недоволен проведенным в субботу в США военным парадом, высказал свое недовольство министру обороны США Питу Хегсету, пишет... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:40:00+03:00
2025-06-17T13:40:00+03:00
2025-06-17T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался недоволен проведенным в субботу в США военным парадом, высказал свое недовольство министру обороны США Питу Хегсету, пишет издание Daily Beast со ссылкой на американского журналиста, автора книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкла Вулфа. В подкасте издания Daily Beast Вулф заявил, что Трамп хотел устроить "грозную" демонстрацию силы в честь 250-летия армии и своего дня рождения, но вместо этого получил "праздничный парад". "Он, скажем так, устроил взбучку Хегсету за это. По всей видимости, был телефонный разговор, и он сказал Хегсету, что общая атмосфера (парада - ред.) была несоответствующей. Почему атмосфера была несоответствующей? Кто отвечал за организацию?" - приводит издание слова Вулфа. Пользователи социальных сетей, как подчеркивает издание, отмечали, что солдаты маршировали не синхронно, а атмосфера мероприятия "соответствовала мрачной погоде". "Он разозлился на солдат. Он обвиняет их в том, что они переигрывали, и под этим он, похоже, подразумевает, что они веселились, махали руками, наслаждались собой, а выражение их лица было скорее праздничным, чем военным", - заявил Вулф. Парад прошел субботу вечером вдоль Национальной аллеи, он стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём были задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Мероприятие совпало с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждал, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
https://ria.ru/20250615/parad-2022897817.html
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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, протесты в калифорнии
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Протесты в Калифорнии
Трамп остался недоволен военным парадом в США, пишут СМИ
Daily Beast: Трамп высказал Хегсету недовольство военным парадом в США
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп остался недоволен проведенным в субботу в США военным парадом, высказал свое недовольство министру обороны США Питу Хегсету, пишет издание
Daily Beast со ссылкой на американского журналиста, автора книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкла Вулфа.
В подкасте издания Daily Beast Вулф заявил, что Трамп
хотел устроить "грозную" демонстрацию силы в честь 250-летия армии и своего дня рождения, но вместо этого получил "праздничный парад".
"Он, скажем так, устроил взбучку Хегсету
за это. По всей видимости, был телефонный разговор, и он сказал Хегсету, что общая атмосфера (парада - ред.) была несоответствующей. Почему атмосфера была несоответствующей? Кто отвечал за организацию?" - приводит издание слова Вулфа.
Пользователи социальных сетей, как подчеркивает издание, отмечали, что солдаты маршировали не синхронно, а атмосфера мероприятия "соответствовала мрачной погоде".
"Он разозлился на солдат. Он обвиняет их в том, что они переигрывали, и под этим он, похоже, подразумевает, что они веселились, махали руками, наслаждались собой, а выражение их лица было скорее праздничным, чем военным", - заявил Вулф.
Парад прошел субботу вечером вдоль Национальной аллеи, он стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём были задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме.
Мероприятие совпало с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждал, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.