https://ria.ru/20250617/tramp-2023319804.html

Трамп остался недоволен военным парадом в США, пишут СМИ

Трамп остался недоволен военным парадом в США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп остался недоволен военным парадом в США, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп остался недоволен проведенным в субботу в США военным парадом, высказал свое недовольство министру обороны США Питу Хегсету, пишет... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:40:00+03:00

2025-06-17T13:40:00+03:00

2025-06-17T13:44:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

пит хегсет

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023064415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab69734be0f90874b71148b4eb790235.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остался недоволен проведенным в субботу в США военным парадом, высказал свое недовольство министру обороны США Питу Хегсету, пишет издание Daily Beast со ссылкой на американского журналиста, автора книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкла Вулфа. В подкасте издания Daily Beast Вулф заявил, что Трамп хотел устроить "грозную" демонстрацию силы в честь 250-летия армии и своего дня рождения, но вместо этого получил "праздничный парад". "Он, скажем так, устроил взбучку Хегсету за это. По всей видимости, был телефонный разговор, и он сказал Хегсету, что общая атмосфера (парада - ред.) была несоответствующей. Почему атмосфера была несоответствующей? Кто отвечал за организацию?" - приводит издание слова Вулфа. Пользователи социальных сетей, как подчеркивает издание, отмечали, что солдаты маршировали не синхронно, а атмосфера мероприятия "соответствовала мрачной погоде". "Он разозлился на солдат. Он обвиняет их в том, что они переигрывали, и под этим он, похоже, подразумевает, что они веселились, махали руками, наслаждались собой, а выражение их лица было скорее праздничным, чем военным", - заявил Вулф. Парад прошел субботу вечером вдоль Национальной аллеи, он стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нём были задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Мероприятие совпало с 79-м днем рождения Трампа. Белый дом утверждал, что это совпадение, а сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.

https://ria.ru/20250615/parad-2022897817.html

https://ria.ru/20250615/ssha-2022969827.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, протесты в калифорнии