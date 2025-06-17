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СМИ рассказали о неожиданном значении слов Трампа о России на саммите G7 - РИА Новости, 17.06.2025
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13:25 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023313733.html
СМИ рассказали о неожиданном значении слов Трампа о России на саммите G7
СМИ рассказали о неожиданном значении слов Трампа о России на саммите G7 - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ рассказали о неожиданном значении слов Трампа о России на саммите G7
Слова президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" показали, что он больше союзник России, а не поддерживающих Украину стран, пишет New York... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:25:00+03:00
2025-06-17T13:25:00+03:00
в мире
россия
сша
канада
владимир путин
дональд трамп
g8
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" показали, что он больше союзник России, а не поддерживающих Украину стран, пишет New York Times."Произошедшее в понедельник показало, насколько сблизился Трамп с российским лидером Владимиром Путиным с момента своего первого прихода к власти, и насколько отчужденным стал глава США от американских союзников, сплотившихся вокруг Украины", — говорится в публикации.Накануне Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было большой ошибкой.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023292320.html
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в мире, россия, сша, канада, владимир путин, дональд трамп, g8, обострение отношений сша и ирана, g7
В мире, Россия, США, Канада, Владимир Путин, Дональд Трамп, G8, Обострение отношений США и Ирана, G7
СМИ рассказали о неожиданном значении слов Трампа о России на саммите G7

NYT: Трамп на саммите G7 показал, что он больше союзник России, чем Запада

© Getty Images / Suzanne Plunkett-PoolПрезидент США Дональд Трамп во время саммита G7
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Getty Images / Suzanne Plunkett-Pool
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" показали, что он больше союзник России, а не поддерживающих Украину стран, пишет New York Times.
«
"Произошедшее в понедельник показало, насколько сблизился Трамп с российским лидером Владимиром Путиным с момента своего первого прихода к власти, и насколько отчужденным стал глава США от американских союзников, сплотившихся вокруг Украины", — говорится в публикации.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: встреча Трампа и Зеленского в Канаде сорвалась
11:44
Накануне Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было большой ошибкой.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".
Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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10:34
 
В миреРоссияСШАКанадаВладимир ПутинДональд ТрампG8Обострение отношений США и ИранаG7
 
 
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