https://ria.ru/20250617/tramp-2023313733.html

СМИ рассказали о неожиданном значении слов Трампа о России на саммите G7

СМИ рассказали о неожиданном значении слов Трампа о России на саммите G7 - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ рассказали о неожиданном значении слов Трампа о России на саммите G7

Слова президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" показали, что он больше союзник России, а не поддерживающих Украину стран, пишет New York... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:25:00+03:00

2025-06-17T13:25:00+03:00

2025-06-17T13:25:00+03:00

в мире

россия

сша

канада

владимир путин

дональд трамп

g8

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" показали, что он больше союзник России, а не поддерживающих Украину стран, пишет New York Times."Произошедшее в понедельник показало, насколько сблизился Трамп с российским лидером Владимиром Путиным с момента своего первого прихода к власти, и насколько отчужденным стал глава США от американских союзников, сплотившихся вокруг Украины", — говорится в публикации.Накануне Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было большой ошибкой.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.

https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023292320.html

https://ria.ru/20250617/makron-2023277852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, канада, владимир путин, дональд трамп, g8, обострение отношений сша и ирана, g7