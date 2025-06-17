https://ria.ru/20250617/tramp-2023273199.html
Трамп предостерег Иран от атак на американские силы
Трамп предостерег Иран от атак на американские силы - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп предостерег Иран от атак на американские силы
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от атак на американские силы в регионе и заявил, что США могут "жестко ответить" в случае, если Тегеран "что-либо... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:08:00+03:00
2025-06-17T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от атак на американские силы в регионе и заявил, что США могут "жестко ответить" в случае, если Тегеран "что-либо сделает" с американскими военными, заявила журналист телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на заявление Трампа."По поводу угрозы интересам США он заявил, что Иран в курсе, что он не должен атаковать их войска. США могут "ответить очень жестко, если они что-либо сделают с нашими людьми", - написала Джейкобс на своей странице в соцсети X, приводя слова Трампа.Журналист добавила, что Трамп не стал отвечать на вопрос, располагает ли он информацией о планах Тегерана атаковать базы СЩА на Ближнем Востоке.Согласно сообщению, Трамп подчеркнул, что Израиль не снижает интенсивность обстрела Ирана."Израильтяне не сбавляют темпов обстрела Ирана, предсказал он", - написала Джейкобс."Вы узнаете в течение следующих двух дней... Пока никто не сбавлял темп", - приводит она слова Трампа.Трамп также уточнил, что Иран был "очень близок" к обладанию ядерным оружием и сказал, что хочет "реального завершения" вопроса отказа Ирана от ЯО."Он заявил, что хочет "реального завершения", чтобы Иран "полностью отказался" от ядерного оружия... надеется, что их программа будет полностью стерта задолго до этого (вовлечения США в уничтожение иранской ядерной программы - ред.)", - сообщила Джейкобс, ссылаясь на заявление Трампа журналистам на борту самолета.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023269188.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Обострение отношений США и Ирана
Трамп предостерег Иран от атак на американские силы
CBS: Трамп пригрозил Ирану жестким ответом в случае атак на американские силы