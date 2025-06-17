https://ria.ru/20250617/tramp-2023269188.html

Канадский премьер сорвал пресс-конференцию Трампа на саммите G7

Канадский премьер сорвал пресс-конференцию Трампа на саммите G7 - РИА Новости, 17.06.2025

Канадский премьер сорвал пресс-конференцию Трампа на саммите G7

Премьер-министр Канады Марк Карни не позволил главе Белого дома Дональду Трампу ответить на вопросы прессы на встрече "Большой семерки". РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:56:00+03:00

2025-06-17T09:56:00+03:00

2025-06-17T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни не позволил главе Белого дома Дональду Трампу ответить на вопросы прессы на встрече "Большой семерки".На кадрах видно, что журналисты попытались задать Трампу вопросы после его выступления. Однако Карни не дал ему ответить на них."Я собираюсь, если можно так выразиться, выступить в роли председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой", — сказал канадский премьер.Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно.Во вторник издание Reuters сообщило, что лидеры G7 в совместном заявлении выразили поддержку безопасности Израиля на фоне обострения конфликта с Ираном, указав на важность деэскалации в регионе.

https://ria.ru/20250617/makron-2023269750.html

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Марк Карни прервал Трампа во время саммита G7 Марк Карни прервал президента США от дальнейших вопросов после того, как его спросили о его иммиграционной политике. Премьер-министр Канады прервал вопросы, сказав журналистам: "Я собираюсь выступить в качестве председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с Президентом и его командой, а затем мы действительно должны начать встречу, чтобы обсудить некоторые из этих важных вопросов". 2025-06-17T09:56 true PT0M52S

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обострение отношений сша и ирана, g7, дональд трамп, марк карни, германия, канада, в мире, сша