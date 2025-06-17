https://ria.ru/20250617/tramp-2023251967.html

Трамп заявил, что без нацгвардии Лос-Анджелес был бы сожжен дотла

Трамп заявил, что без нацгвардии Лос-Анджелес был бы сожжен дотла - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп заявил, что без нацгвардии Лос-Анджелес был бы сожжен дотла

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы он не ввел в Лос-Анджелес нацгвардию, то город сейчас был бы сожжен дотла, американский лидер отметил, что... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:19:00+03:00

2025-06-17T07:19:00+03:00

2025-06-17T07:19:00+03:00

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гэвин ньюсом

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что если бы он не ввел в Лос-Анджелес нацгвардию, то город сейчас был бы сожжен дотла, американский лидер отметил, что оказал услугу губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. "Если бы я не ввел Национальную гвардию в Лос-Анджелес, город был бы сожжен дотла прямо сейчас", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его мнению, он оказал Ньюсому услугу. Президент США также назвал Ньюсома одним из худших губернаторов в истории. Протесты против политики президента США Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023238635.html

https://ria.ru/20250612/tramp-2022492527.html

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